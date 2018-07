Palmeiras recebe o Fluminense na arena em nova era sem Oswaldo

Após uma semana turbulenta, o Palmeiras inicia uma nova fase na corrida pelos primeiros lugares da tabela. Não há tempo a perder. Oswaldo de Oliveira não conseguiu levar o time lá para cima e por isso foi demitido. Enquanto espera por Marcelo Oliveira, o Alviverde tem mais uma oportunidade de dar o pontapé inicial em novos tempos, neste domingo, às 16h, diante do Fluminense, no Allianz Parque.

O novo treinador palmeirense vai acompanhar a partida pela TV e já poderá ver o quanto o elenco sentiu a saída de Oswaldo, que era muito querido pelos jogadores. O técnico interino Alberto Valentim mais uma vez assume o comando com a missão de tentar fazer o time somar pontos para não entregar ao novo chefe uma equipe em péssima condição na tabela, podendo, inclusive, estar na zona de rebaixamento.

Algo de positivo na queda do treinador e talvez seja visto hoje é uma mudança de postura em campo. Os jogadores acreditam que a demissão de Oswaldo muito se deve pela postura deles e prometem que agora será tudo diferente. Apoio não deve voltar. Mais uma vez, a arena deve ter um bom público e a expectativa é que pelo menos 28 mil palmeirenses estejam presentes para apoiar o time.

Além da expectativa de dias melhores, a grande atração do jogo é Alecsandro. O atacante foi apresentado na sexta-feira e fica, pelo menos, no banco de reservas, mas com grandes chances de atuar, até por toda a pressão que está em cima dele.

Artilheiro do Flamengo no ano passado e neste ano e o terceiro maior goleador da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos – fez 95 gols, contra 107 de Fred e 106 de Paulo Baier –, Alecsandro chega para tentar suprir a falta de gols da equipe alviverde, um dos maiores problemas enfrentados nas últimas rodadas.

"Se eles tivessem me contratando pra fazer comida ou dar uniforme para os jogadores, eu estaria preocupado de não conseguir fazer bem, mas, para fazer gols, podem ficar tranquilos", avisou o novo reforço.

Kelvin, suspenso, é desfalque certo. Cleiton Xavier, tão criticado pelo ex-treinador e querido pela torcida, disputa com Alecsandro uma vaga entre os titulares, com o meia levando vantagem.

FRED QUASE FORA

Um Fluminense em ascensão, mas com mistérios. Sem perder desde que Enderson Moreira assumiu há quatro jogos, o time pode ter até três desfalques.

Ausência certa é o meia Wagner, suspenso. Para seu lugar, Enderson poderá utilizar Pierre – o que reforçaria a marcação no meio campo – ou Marcos Junior, tornando o time mais ofensivo.

Além de Wagner, o Fluminense poderá ter outros dois desfalques. Principal jogador do time, Fred sofreu uma lesão na coxa no empate diante do Sport e não treinou durante a semana. É provável que fique fora.

Outro possível desfalque é na lateral-direita. Wellington Silva, que recuperou a vaga de titular, sentiu dor na panturrilha e não treinou na sexta-feira. Caso não possa atuar, Renato vai para o jogo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Cleiton Xavier, Dudu e Zé Roberto; Rafael Marques

Técnico: Alberto Valentim

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Pierre, Jean e Gerson; Vinicius e Magno Alves

Técnico: Enderson Moreira

JUIZ: Dewson Fernando F. da Silva (PA)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 16h