Palmeiras encara o Goiás disposto a repetir no Brasileirão o espírito da Libertadores

Invicto há oito partidas na temporada, o Palmeiras joga neste domingo, às 16h, em sua casa, o Allianz Parque, com o propósito de ampliar essa sequência positiva e continuar com uma margem confortável na liderança do Brasileirão. O adversário da 21ª rodada é o Goiás, que luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Palmeiras lidera o certame nacional com 42 pontos, decorrentes de 12 vitórias e seis empates. Em 20 partidas, são apenas duas derrotas. Ambos os revezes foram sofridos no Allianz Parque, onde a equipe de Abel Ferreira não quer perder pontos para continuar na ponta.

Embora 17 pontos separem os rivais deste domingo, os paulistas entendem que não terá facilidade diante dos goianos, os quais não derrotam desde 2019. Nos últimos três jogos, houve dois empates e uma vitória da equipe de Goiás, que soma 25 pontos.

"É manter essa parte mental, sabemos o quanto é difícil o Brasileiro. Não existe jogo fácil. O segundo turno é ainda mais, não dá para recuperar mais pontos", alertou o goleiro Weverton. "O Goiás vem crescendo na competição, não vai nos dar nada de graça".

O goleiro espera que todos "estejam 100% e no nível de concentração máximo", como se viu no último duelo da Libertadores, em que o time saiu perdendo por 2 a 0 para o Atlético-MG mas foi buscar o empate. Esse espírito apresentado no torneio continental é esperado na competição nacional para que a consistência seja mantida.

Como está próxima a partida de volta contra o Atlético que vale vaga às semifinais da Libertadores, Abel deve preservar alguns atletas mais desgastados neste domingo. É provável que jovens como o lateral Vanderlan, o meio-campista Gabriel Menino e o atacante Wesley ganhem uma oportunidade entre os 11 iniciais.

Raphael Veiga não teve constatada fratura, mas o meio-campista sofre com dores nas costas e desfalca o time. Rony, por outro lado, está novamente à disposição após se recuperar de uma lesão muscular. Resta saber Abel escolherá ele ou o argentino "Flaco" López para comandar o ataque.

PALMEIRAS X GOIÁS

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu, Wesley e López. Técnico: Abel Ferreira.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Halter, Caetano e Juan Pablo; Auremir, Diego, Dadá Belmonte; Vinícius, Nicolas e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

Juiz: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Horário: 16h.

Local: Allianz Parque.

TV: Globo e Premiere.