Palmeiras encara o Mogi Mirim e pode ter a estreia de Valdivia

A espera de quase quatro meses da torcida do Palmeiras para finalmente ver Valdivia em campo deve terminar neste sábado, após uma confusa entrevista coletiva dada pelo técnico Oswaldo de Oliveira, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. Primeiro, o treinador disse que o chileno não seria relacionado, mas cinco minutos após deixar a sala de entrevistas, ele voltou e disse que o camisa 10 estaria na partida contra o Mogi Mirim.

O duelo vale pela 14.ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e será disputada às 18h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Embora tenha participado do treinamento coletivo da última quinta-feira na Academia de Futebol, Valdivia, a princípio, estava fora da partida contra o clube do interior.

Seguindo o cronograma da comissão técnica, o chileno continuaria treinando e nesta segunda-feira participaria de um jogo-treino contra o São Caetano. Depois, seria relacionado pela primeira vez na temporada para a partida de quarta contra o Ituano, em Itu (SP).

Mas a ausência na lista de relacionados fez o jogador vir a público para deixar claro que tem condições de jogo. "Estou totalmente recuperado, com muita vontade de jogar e à disposição da comissão técnica. Sei que preciso recuperar o ritmo de jogo e isso só conseguirei quando começar a entrar em campo, aos poucos. Infelizmente não será neste sábado, mas respeito a decisão da comissão técnica de não me relacionar", disse o meia chileno.

Depois de afirmar aos jornalistas que ele não iria para o jogo, Oswaldo de Oliveira voltou ao local e afirmou que "ele fez um treino muito bom e vai para o jogo", sem mais explicações. Minutos depois, Valdivia expressou a sua alegria no Twitter. "Muito feliz por estar dentro do grupo novamente, poder jogar ao lado desse grupo de qualidade gigante. Olho para cima e peço a Deus que me acompanhe", escreveu o chileno.

Valdivia não entra em campo desde 7 de dezembro do ano passado, quando o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Atlético Paranaense, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele ainda discute com a diretoria do Palmeiras a renovação de seu contrato. O atual vínculo termina em agosto e de acordo com a legislação, já está liberado para assinar um pré-contrato com outro clube se assim desejar.

Contudo, apesar das dificuldades, a tendência é de que ele aceite um contrato por produtividade - ganharia um salário fixo menor do que o atual e mais bônus por metas preestabelecidas que forem alcançadas.