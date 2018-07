Palmeiras encara o Red Bull no último teste antes de 'começar o ano'

Embora tenham chegado ao clube 16 jogadores, pelos treinamentos o técnico Oswaldo de Oliveira já tem claro qual o time para a estreia no Paulista. Por isso, o Palmeiras entra em campo para vencer e convencer e assim aumentar a confiança do torcedor e do renovado elenco. O Alviverde disputa um amistoso contra o Red Bull, às 19h, no Allianz Parque, em jogo que deve valer mais, sob o ponto de vista técnico, do que o contra o Shandong Luneng.

O Red Bull será uma das novidades do Paulista e servirá como o último teste antes da estreia no dia 31, contra o Grêmio Osasco Audax. A ideia de Oswaldo é aproveitar o amistoso para entrosar o time e já dar sua cara, embora algumas trocas ainda devam ocorrer. Mas a “espinha dorsal” está formada.

A intenção de Oswaldo é fazer com que o time não sinta tanta diferença tática quando trocar, por exemplo, Dudu por Maikon Leite ou Valdivia por Mendieta.

Faltam sete reforços para estrear e, deles, o único que não tem condições de ir a campo é o atacante Kelvin, que se recupera de uma contusão no joelho direito. Dudu, Jackson, Rafael Marques, Robinho, Victor Ramos e Ryder podem ficar no banco e atuar alguns minutos.

O Palmeiras que vai a campo neste domingo começa com Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Mendieta e Allione; Maikon Leite e Leandro Pereira. E como aconteceu diante do Shandong Luneng, a arena deve estar cheia, já que o clube fez preços promocionais. O ingresso mais barato custa R$ 40 a inteira.

Será o primeiro jogo oficial entre as equipes na história. O Red Bull debutará na elite do futebol paulista neste ano e conta com alguns atletas conhecidos do futebol brasileiro.

Um dos líderes do time é o zagueiro Fabiano Eller, de 36 anos, que defendeu, entre outros clubes, o Palmeiras, Vasco e Santos. Outro conhecido é o atacante Lulinha, ex-Corinthians.

DIA DE CELEBRAÇÃO

Além da importância em dar maior ritmo de jogo para os atletas e servir para fazer os ajustes finais, a partida terá um caráter histórico. O confronto marcará a comemoração dos 100 anos do primeiro jogo da história alviverde, completados neste sábado.

No dia 24 de janeiro de 1915, o antigo Palestra Itália enfrentou o Savoia na cidade de Votorantim e venceu por 2 a 0, gols de Blanco e Alegretti. A camisa dos jogadores do Palmeiras terá um símbolo especial para celebrar a data e ainda o vencedor do confronto irá receber uma taça.

Antes da partida, ainda acontecerá no gramado da arena um show de FMX (motocross) e uma apresentação de futebol Street Style, além de diversas outras ações promovidas pela parceria entre os dois clubes.