Palmeiras encara o Sampaio Correa com Gabriel Jesus e Ayrton

O técnico Oswaldo de Oliveira resolveu mesmo poupar todos os titulares da primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o Santos, além dos meias Cleiton Xavier e Valdivia no próximo compromisso do Palmeiras. Com isso, alguns reservas e garotos da base podem ganhar uma oportunidade na partida contra o Sampaio Correa, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, o time que começa a partida no Maranhão foi definido com algumas novidades.

Sem Oswaldo de Oliveira, que ficou no Rio de Janeiro para resolver assuntos particulares, o treinamento foi comandado pelos auxiliares Alberto Valentim e Luiz Alberto. A formação titular foi Jailson; Ayrton, Tobio, Jackson e Victor Luis; Renato, Amaral, Alan Patrick, Ryder e Kelvin; Gabriel Jesus.

Ayrton ainda nem atuou em um jogo oficial na temporada. Ele estava emprestado para o Vitória no ano passado e não foi inscrito no Campeonato Paulista. O goleiro Jailson é outro que pode estrear com a camisa alviverde. Ele participou apenas de amistosos pelo clube.

As novidades da atividade desta segunda foram a presença de quatro garotos das categorias de base e que podem viajar para ficar no banco de reservas. São eles: o meia Juninho e os atacantes Gabriel Leite e Chistopher, que disputaram a última edição da Copa São Paulo, e o meia chileno Francisco Arancibia.

O chileno de 18 anos chegou recentemente ao Palmeiras contratado por empréstimo de 18 meses do O''Higgins, do seu país. Inicialmente, ele vai ficar treinando com a equipe de juniores do Palmeiras, mas como Oswaldo resolveu dar descanso para vários jogadores, ele viu a oportunidade de testar a jovem revelação chilena.

O time reserva do coletivo foi formado por Fábio; Julen, Wellington, Nathan e Egídio; Andrei, Juninho, Gabriel Leite e Maikon Leite; Chistopher e Cristaldo. Além do coletivo, foi treinado também o posicionamento dos atletas, simulando situações de jogo.

Em relação aos jogadores do time principal, o meia Valdivia foi para o gramado e participou do treinamento normalmente, em outro gramado. Já o volante Arouca se recupera de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda e se tornou dúvida para o clássico de domingo.

Quem iria para o Maranhão, mas foi vetado é o lateral-direito João Pedro. Ele ainda está readquirindo condição física, após se recuperar de dores musculares. O goleiro Aranha, recuperado de dengue, voltou aos treinos, mas não deve viajar também.

O elenco do Palmeiras viaja na manhã desta terça-feira para o Maranhão, treina à tarde e na quarta-feira enfrenta o Sampaio Correa. O retorno está marcado para acontecer na noite de quinta-feira.