Palmeiras encara o Santo André e torce contra o Novorizontino para não ser eliminado

Depois de uma série de tropeços no Campeonato Paulista, o Palmeiras encara neste domingo o Santo André, no estádio do Canindé, às 20h, em uma partida decisiva. Em situação complicada no grupo C do Estadual, o atual campeão corre risco de ser eliminado ainda nesta rodada. Se perder o jogo e o Novorizontino empatar ou vencer o Guarani em Campinas, a equipe alviverde estará desclassificada.

A situação difícil no Estadual é reflexo de uma conjunção de fatores. O calendário apertado levou o Palmeiras a poupar titulares para priorizar outras competições. A pontuação alta dos concorrentes também pesa. Com 12 pontos em nove partidas, o Palmeiras estaria no segundo lugar das outras três chaves. Para uma infelicidade do clube, Red Bull Bragantino e Novorizontino fazem grandes campanhas e colocam ainda mais pressão.

Ciente de todo esse contexto, o clube trabalha em duas frentes. O objetivo é conseguir se classificar e se manter vivo pela disputa do bicampeonato, feito que não conquista desde 1993-94. O outro foco é evitar que a possível eliminação precoce seja interpretada como uma derrota, principalmente por causa das condições adversas do calendário de quem entra em campo a cada dois dias.

"(O Paulista) É uma competição única e exclusivamente para dar oportunidade aos mais novos. Mas estamos todos representando o Palmeiras", disse Abel na quinta, após a derrota para a Inter de Limeira.

A equipe vai novamente escalar uma formação reserva para o jogo, afinal na terça-feira o Palmeiras tem compromisso pela Libertadores diante do Defensa Y Justicia, na Argentina. "Não jogamos sempre com a máxima força. Estamos dizendo que vamos tentar lutar pelo Paulista, mas com o sub-20, como foi com o Mirassol", prometeu o técnico português.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X PALMEIRAS

SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique; Marcos Martins, Willian Goiano, Rodrigo e Bruno Santos; Fraga, Vitinho, Minho, Gegê e Ramon; Tiago Marques. Técnico: Márcio Fernandes.

PALMEIRAS: Vinícius Silvestre; Garcia, Henri, Alan Empereur e Matias Viña; Fabinho, Zé Rafael e Pedro Bicalho; Esteves, Giovani e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Thiago Luis Scarascati.

Horário: 20h

Local: Canindé, em São Paulo

Na TV: SporTV