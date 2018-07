Palmeiras encara o Sport e o desafio de voltar ao G-4

Com quatro vitórias consecutivas e sem levar gols, ânimo renovado e a certeza de novos tempos, o Palmeiras tem um grande desafio hoje e mais uma chance de provar que realmente seu lugar é na parte de cima da tabela. O empolgado time alviverde visita o Sport, às 18h30, na Arena Pernambuco, com o objetivo de entrar de vez no G-4.

Na última rodada, o Palmeiras sentiu um pouco o que é estar no G-4 quando derrotou o Avaí por 3 a 0 e passou a quarta-feira em quarto lugar. No dia seguinte, foi ultrapassado pelo Corinthians. Se vencer os pernambucanos, são grandes as chances de o alviverde acabar a rodada entre os primeiros.

"Temos de nos entregar bastante neste jogo, contra um concorrente direto e que podemos voltar ao G-4, dependendo de um ou outro resultado", lembrou o técnico Marcelo Oliveira, que traçou como primeiro objetivo completar 12 pontos nas primeiras quatro rodadas e teve êxito.

A nova meta é conseguir surpreender um concorrente direto fora de casa. "Mais do que o resultado, é a possibilidade de um fortalecimento da equipe e de encaixarmos a quinta vitória", explicou.

Para conseguir concretizar o que ele espera, o treinador terá que driblar os desfalques. No total, são cinco titulares fora de combate. Além de Alecsandro e Robinho, que não jogariam, o time não terá Egídio e Victor Ramos, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e também Vitor Hugo, que sofreu uma lesão na face, após pancada durante o jogo com o Avaí.

Assim, Marcelo Oliveira, embora não goste, será obrigado a mexer bastante na defesa. Leandro Almeida terá a chance de ser titular pela primeira vez e formará parceria na zaga com Jackson. Na esquerda, João Paulo reaparece, recuperado após romper os ligamentos do tornozelo direito. Ele não atua desde o dia 11 de março, pela 9,ª rodada do Paulista, quando o alviverde perdeu para o Santos por 2 a 1.

Do meio para frente, o time é o mesmo do jogo passado, mas o treinador pode fazer algumas mudanças táticas. Marcelo Oliveira gostou de Zé Roberto fazendo a ligação do campo de defesa para o ataque e nos momentos em que Rafael Marques atuou mais pelo meio.

Por isso, existe a possibilidade de escalar Zé mais recuado, dando suporte na marcação para Gabriel e Arouca, e com isso, Rafael Marques e Dudu terão maior liberdade na frente, para se movimentar, abrir a marcação do adversário e tentar jogar com Leandro Pereira, que ficará mais como referência na área, algo que o comandante não abre mão.

O Palmeiras tem quatro jogadores pendurados, que se forem advertidos não enfrentarão o Santos, domingo, no Allianz Parque. São eles: Leandro Almeida, Lucas, Gabriel e Leandro Pereira.

SEM O EX-PALMEIRENSE

O Sport também tem problemas. O volante Rithely está suspenso e em seu lugar entra Rodrigo Mancha. A falta maior será no ataque. Maikon Leite, que ainda pertence ao Palmeiras, sofreu uma grave lesão na coxa esquerda e ficará seis semanas fora. O técnico Eduardo Baptista não quis revelar quem joga, mas são três os cotados: Régis, Samuel e Neto Moura, favorito para ficar com a vaga.

FICHA TÉCNICA

SPORT

Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Wendel, Marlone e Diego Souza; Neto Moura e André

Técnico: Eduardo Baptista

PALMEIRAS

Fernando Prass; Lucas, Jackson, Leandro Almeida e João Paulo; Gabriel, Arouca, Zé Roberto, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira

Técnico: Marcelo Oliveira

JUIZ: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

LOCAL: Arena Pernambuco

HORÁRIO: 18h30