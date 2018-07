Palmeiras encara o XV de Piracicaba e luta contra série negativa

O Palmeiras tem de vencer nesta quinta-feira para livrar o técnico Marcelo Oliveira de uma marca negativa. Caso não derrote o XV de Piracicaba, às 21h30, no estádio Barão de Serra Negra, a equipe completará seis partidas consecutivas sem vitórias, igualando a pior série sob o comando do treinador.

Sem poder contar com Barrios, que continua fora por estar machucado, Marcelo Oliveira aposta em Gabriel Jesus. O garoto retorna após três partidas como reserva. Zé Roberto, desgastado, será poupado e Egídio entra na lateral-esquerda.

O zagueiro Roger Carvalho, que se mantém na equipe no lugar de Edu Dracena, machucado, destaca a importância do jogo para o Palmeiras conseguir dar início a uma nova fase.

“Temos um jogo fora e totais condições de buscar uma vitória. Depois, temos dois jogos em casa e um jogo em seu estádio faz a diferença para qualquer clube. Não vencemos o clássico (empate por 0 a 0 com o Santos), mas se conseguirmos emplacar duas vitórias, daremos uma sequência boa na campanha do Palmeiras”, disse o defensor.

Presença constante no departamento médico do clube, Fellype Gabriel passou por uma artroscopia no joelho e não tem previsão de volta. No XV de Piracicaba, a partida marca a estreia do técnico Narciso na equipe.

FICHA TÉCNICA

XV DE PIRACICABA: Bruno Brígido; Daniel Damião, Fábio Sanches, Heitor e Julinho; Magal, Clayton, Gilsinho e Gérson Magrão; Fabinho e Rivaldinho

Técnico: Narciso

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Jean e Robinho; Dudu; Gabriel Jesus e Alecsandro.

Técnico: Marcelo Oliveira

JUIZ: Thiago Luis Scarascati

LOCAL: Barão de Serra Negra

HORÁRIO: 21h30