Palmeiras encara Ponte Preta para recuperar pontos antes de volta à arena

A ansiedade para voltar em breve ao próprio estádio e a necessidade de recuperar os pontos perdidos na última derrota marcam a importância do jogo do Palmeiras neste sábado, às 19h30, contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. A partida no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, é a última da equipe antes de voltar ao Allianz Parque, que passou nas últimas semanas por uma troca no gramado.

A equipe trabalhou durante a semana com a cobrança de melhorar a atuação irregular do último domingo, quando teve o primeiro resultado negativo do ano e perdeu para o Red Bull Bragantino por 2 a 1. O time está na terceira posição do grupo B do Estadual, um ponto atrás de Novorizontino e com dois a menos do que o Santo André. Por isso, o time tem a necessidade de reagir.

"A gente sempre precisa de bons resultados, ainda mais no Paulista, que é o campeonato estadual mais difícil do Brasil. A gente tem de entrar concentrado nesse jogo e buscar ponto. Temos de pontuar. Não estamos neste momento na zona de classificação", comentou o zagueiro Vitor Hugo. O defensor voltou aos treinos nos últimos dias após passar por uma cirurgia na virilha, mas ficará no banco de reservas.

O técnico Vanderlei Luxemburgo indicou nos treinos a chance de fazer duas mexidas no time. Em comparação ao último jogo, devem deixar o time o volante Gabriel Menino e o atacante Wesley. Os dois garotos devem dar lugar na formação para Zé Rafael e Willian.

No elenco há a expectativa para depois do jogo com a Ponte Preta,voltar a atuar dentro de casa. A obra no Allianz Parque para a instalação do gramado sintético levou o time a mandar as partidas contra São Paulo e Oeste em outros estádios. Pelo menos a espera está no fim e já na próxima quarta-feira o time vai realizar o primeiro treinamento no novo piso.

Luxemburgo quer realizar ao menos três treinos na arena na próxima semana, o último deles com a presença da torcida. A preocupação dele é fazer a equipe se ambientar rapidamente ao novo piso. Tanto contra Mirassol, no dia 16, como diante do Guarani, dia 20, o Palmeiras terá a oportunidade de atuar no campo sintético pelas primeiras vezes.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X PALMEIRAS

PONTE PRETA: Ygor Vinhas, Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Bruno Reis, Danrley e João Paulo; Bruno Rodrigues e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima; Dudu, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Horário: 19h30

Local: Moisés Lucarelli, em Campinas

Na TV: SporTV