Palmeiras encara Universitario com seriedade em busca da 2° melhor campanha da Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Universitario, do Peru, nesta quinta-feira, às 19 horas, no Allianz Parque, com o único objetivo de obter uma vitória que lhe garanta a segunda melhor campana da fase de grupos da Copa Libertadores para que possa chegar até a disputa das semifinais com o segundo jogo do mata-mata em casa. O Atlético-MG, com cinco vitórias e um empate, foi o time de melhor desempenho.

Campeão na temporada passada, ao vencer o Santos, que tinha o segundo melhor desempenho, o Palmeiras soma 12 pontos e não pode mais ser alcançado por nenhum adversário de seu grupo. O Universitario tem apenas quatro, ao lado do Independiente Del Valle, com quem briga pelo terceiro lugar, que garante uma vaga nas oitavas de final da Copa sul-americana. O Defensa Y Justicia, com oito pontos, é o outro time classificado na chave para seguir na Libertadores.

Para isso, o técnico Abel Ferreira vai escalar o que tem de melhor a sua disposição, inclusive com o veterano Felipe Melo no meio-campo e Rony e Luiz Adriano no ataque. A derrota para o São Paulo na final do Paulistão aumentou a pressão no Palestra Itália, com críticas ao trabalho do técnico português, apesar da equipe alviverde ter alcançado as finais de seis torneios e ter ano três.

Um resultado que não seja a vitória pode tornar o clima pesado para a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, às 16 horas, no Maracanã, frente ao Flamengo.

No Universitario, o técnico Ángel Comizzo poderá contar com quase todo o elenco, inclsive com o retorno do atacante argentino Enzo Gutiérrez, recuperado de uma lesão no tornozelo. A única baixa será o volante Gerson Barreto.

SAÍDAS

A partida também servirá para que 'olheiros' observem mais uma vez o desempenho de alguns jogadores que poderão deixar o Palestra Itália na primeira saída para a Europa, marcada para ter início em 9 de junho. Viña, Gustavo Gómez, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino são atletas que interessam a clubes do exterior.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X UNIVERSITARIO

PALMEIRAS - Weverton; Danilo Barbosa, Gustavo Gómez e Alan Empereur; Gabriel Menino (Gustavo Garcia), Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Matías Viña; Wesley e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

UNIVERSITARIO - José Carvalho; Aldo Corzo, Leonardo Rugel, Federico Alonso; Nelinho Quina e Luis Valverde; Rafael Guarderas, Armando Alfageme e Mathias Carpio; Alex Valera e Alberto Quintero. Técnico: Ángel Comizzo.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 19H.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.