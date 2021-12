Palmeiras encerra 2021 com 91 partidas e é o time que mais jogou no futebol mundial

Quando Abel Ferreira contesta com veemência o calendário do futebol brasileiro há fundamento em sua crítica. Considerando também partidas da temporada 2020, que se estendeu até março em virtude da pandemia de covid-19, o Palmeiras encerrou 2021 com 91 partidas e foi o time que mais jogou no Brasil e no mundo.

Marcado por dois títulos da Libertadores e um da Copa do Brasil, o ano de 2021 foi o terceiro em número de jogos da equipe alviverde em sua história. Em 1992, foram 97 confrontos, e em 1994, o recordista, o time entrou em campo 97 vezes. Nos dois casos, porém, os jogos corresponderam às temporadas dos próprios anos, ao contrário do que aconteceu em 2021, uma situação peculiar.

"É muito ruim jogar, não ter tempo para recuperar e ter de jogar de novo. O risco de lesão aumenta. Nosso corpo não é máquina", diz ao Estadão o meio-campista Raphael Veiga. Ele atuou em 67 dos 91 confrontos da equipe em 2021. No ano passado, sofreu com uma pubalgia que só foi curada graças ao tratamento com um médico especializado em osteopatia.

A paralisação do futebol em consequência da pandemia de covid-19 no ano passado espremeu o calendário e fez o Palmeiras jogar no início de 2021 dezenove jogos que valiam para as competições de 2020. Os outros 72 compromissos correspondem à temporada, que acabou de ser encerrada. A maratona mais exaustiva de jogos se deu entre o fim de 2020 e abril deste ano, com partidas decisivas e que deixaram os atletas cansados física e emocionalmente.

Aumentando o período para 380 dias, o Palmeiras cumpriu uma agenda de impressionantes 108 partidas. Em outro recorte, de acordo com levantamento do Observatório Futebol CIES, de 26 de novembro de 2020 a 26 de novembro de 2021, o time jogou 97 vezes. Nenhum outro clube no mundo atuou tantas vezes. Foram confrontos importantes por Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista. Isto é, a equipe pagou o preço pelo próprio sucesso, indo longe em todos os torneios. O Observatório de Futebol CIES é um grupo de pesquisa dentro do Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES), um centro de estudos independente localizado em Neuchâtel, Suíça. É especializado na análise estatística do futebol. Foi criado em 2005.

Os outros dois clubes que mais atuaram neste ano foram Athletico-PR, presente na final da Copa do Brasil e da Sul-Americana, e o Flamengo, finalista da Libertadores contra o Palmeiras. Ambos entraram em campo 87 vezes. Na sequência aparecem Atlético-MG e Grêmio, ambos com 86, Bahia e Santos (84).

O time de Abel Ferreira terminou o ano com uma média de um jogo a cada 3,7 dias. A equipe disputou confrontos válidos por dez competições diferentes em 2021: Copa do Brasil 2020, Brasileirão 2020, Libertadores 2020, Mundial de Clubes 2020, Paulistão 2021, Recopa Sul-Americana 2021, Supercopa do Brasil 2021, Copa do Brasil 2021, Libertadores 2021 e Brasileirão 2021.

Neste ano, o Palmeiras jogou em 18 cidades e seis países: Argentina, Catar, Chile, Equador, Peru e Uruguai. Para fazer um paralelo com o Chelsea, possível adversário do time alviverde no Mundial de Clubes, a equipe inglesa, atual campeã europeia, vai fechar 2021 com 65 partidas - 35 pela temporada 2020/2021 e 30 pela atual jornada.

O excesso de jogos no Brasil prejudica o planejamento dos clubes e não permite a recuperação adequada dos atletas. O problema é também um dos motivos de Abel Ferreira evitar, por enquanto, confirmar a continuidade de seu trabalho no Palmeiras. "Já disse que o calendário é insano, o que fazem aqui é desumano", esbravejou o português, após a decisão da Libertadores. Naquele momento, ele estava inebriado pela conquista continental, mas não esqueceu do que ele e os atletas viveram com a sequência desgastante.

"Vou voltar a criticar o calendário porque se queremos valorizar o futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, a seleção brasileira, temos de criar condições para que quando assistimos a um jogo, vejamos um bom jogo", disparou o técnico em outra ocasião.

Ao contrário do que houve na temporada retrasada, boa parte do elenco do Palmeiras foi liberado para as férias com antecedência. Com o título da Libertadores conquistado, o clube pôde dar férias aos seus principais jogadores e escalou apenas jovens oriundos da base nas três rodadas finais do Brasileirão.