Palmeiras encerra preparação para clássico com o Santos com treino de bola parada

O último treinamento do Palmeiras antes do clássico contra o Santos aconteceu na manhã deste sábado na Academia de Futebol. Com praticamente todo o elenco presente na preparação e disponível para o jogo deste domingo, o técnico Abel Ferreira usou o dia para focar nas bolas paradas.

Abel Ferreira e sua comissão técnica se dedicaram integralmente ao treino de escanteios, faltas e arremessos laterais. Os auxiliares também comandaram treinamentos com foco em posicionamento, marcação e rebatidas com os defensores, além de situações específicas de jogo com os atletas de ataque. Na parte final do treinamento, os jogadores treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

Com a volta do lateral-direito Mayke, que participou normalmente das atividades, praticamente todo o elenco palmeirense fica à disposição para enfrentar o Santos. A única dúvida é em relação ao lateral-esquerdo Jorge, que participou do treinamento fazendo movimentações técnicas, mas ainda está em transição física. Jorge se recupera de lesão muscular e vem alternando treinos físicos e com bola junto do restante do elenco.

Diante disso, o português Abel Ferreira passa a ter possibilidades diferentes para montar o time para enfrentar o Santos. Contra o Grêmio na última rodada, Abel utilizou Dudu, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa como meias e colocou Rony mais à frente.

Outra alternativa é utilizar Luiz Adriano como centroavante e Rony pelas pontas. Wesley também é uma opção para jogar no setor. Ainda disponível contra o Santos, Wesley será julgado na próxima semana por uma expulsão que sofreu contra o Bahia e pode passar a ser desfalque no time.

Outro que deve ser desfalque em breve é o lateral uruguaio Piquerez, que foi convocado para defender sua seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Neste domingo, com a transição física de Jorge, o uruguaio deve continuar atuando como titular. No meio-campo, Danilo e Zé Rafael disputam posição para atuar ao lado de Felipe Melo.

O provável time do Palmeiras para o jogo diante do rival é: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Luiz Adriano); Dudu e Rony.

O Palmeiras venceu as quatro últimas partidas que fez pelo Campeonato Brasileiro e enfrenta um Santos que vem de duas vitórias consecutivas e se afastou da zona de rebaixamento. O time alviverde é o terceiro colocado, com 52 pontos, e pode ultrapassar o Flamengo nesta 30ª rodada. O clássico deste domingo acontece às 16h, na Vila Belmiro.