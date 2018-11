Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Atlético-MG com treino leve

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para o duelo contra o Atlético Mineiro, marcado para o domingo, às 17 horas, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde fez trabalhos leves na última atividade antes da partida.

Como o técnico Luiz Felipe Scolari teve a semana inteira à disposição para os treinos, a véspera da partida contou com atividades leves. A maior parte do elenco jogou futevôlei e outros, como Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Bruno Henrique, ensaiaram cobranças de faltas e penalidades.

Felipão, como de costume, não divulgou a escalação do Palmeiras, que não terá Mayke e Diogo Barbosa, que cumprem a última partida da suspensão dada pelo STJD, Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de William, que se recupera de lesão muscular.

Victor Luís está confirmado na esquerda, e, na direita, Jean deve ser novamente o titular. Sem Dudu, é possível que Felipão escale mais um meio-campista. Assim, Moisés e Lucas Lima devem jogar juntos. O venezuelano Guerra corre por fora na briga por uma vaga entre os titulares.

Líder com 66 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Internacional e invicto na competição nacional há 17 partidas - Felipão ainda não perdeu no torneio desde que assumiu o comando do time -, o Palmeiras tenta ampliar a vantagem na ponta e defende um retrospecto favorável contra o time mineiro. Em 79 confrontos contra o Atlético, são 37 vitórias palmeirenses e 28 derrotas, além de 14 empates.

Em contrapartida, a equipe paulista nunca venceu o rival no Independência desde que o estádio foi reformado, em 2012. Nos últimos dois empates, os rivais empataram em 1 a 1.