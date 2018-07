Palmeiras encerra preparação para enfrentar Ponte Preta sem indicar escalação

O Palmeiras finalizou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, a preparação para o confronto com a Ponte Preta, neste domingo, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o time titular ainda é uma incógnita.

Sob o comando do técnico Cuca, o elenco realizou uma treinamento tático e, logo após, um trabalho recreativo. Alguns jogadores aproveitaram a parte final do treino para aprimorarem cobranças de faltas e pênaltis. A atividade foi fechada para os jornalistas.

O técnico ainda não definiu qual formação vai utilizar no duelo. Cuca disse durante a semana, em entrevista coletiva, que escalará o melhor Palmeiras possível. Ele tem dúvidas sobre poupar alguns atletas devido ao embate da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro, na capital paulista, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Alguns jogadores do elenco não poderão atuar nesta partida pelo fato de já terem entrado em campo por outras equipes na competição, casos dos zagueiros Juninho (Coritiba), Luan (Vasco) e Mayke (Cruzeiro). Esse detalhe pode credenciá-los para iniciar entre os titulares contra a Ponte Preta.

O lateral-esquerdo Zé Roberto e atacante Keno sentiram dores musculares no treino de sexta-feira e são dúvidas. Dudu, que retornou ao time na vitória sobre o Atlético-GO, na quarta passada, está à disposição, assim como Willian, que cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos. O volante Bruno Henrique, recém-chegado do futebol italiano, poderá aparecer como opção no banco de reservas.

Com todas essas variantes, o Palmeiras poderá entrar em campo para enfrentar o time campineiro da seguinte forma: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena (Mina), Luan e Juninho; Jean e Tchê Tchê; Guerra (Raphael Veiga), Willian (Dudu) e Róger Guedes; Borja (Willian).