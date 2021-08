Palmeiras encerra preparação para primeiro jogo da história contra o Cuiabá

O Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o duelo de domingo contra o Cuiabá, em partida que marcará o primeiro encontro entre os dois clubes em toda a história. Válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, a disputa inédita está marcada para as 11 horas, no Allianz Parque, e vale a recuperação palmeirense na briga pela liderança.

A última atividade comandada pelo técnico Abel Ferreira foi um treino tático, focado no posicionamento e em movimentações específicas. Após uma hora de trabalho de transição da defesa ao ataque, com exercícios de passes curtos e longos, o treinamento terminou com a realização de um recreativo em campo reduzido.

Apesar do êxtase vivido na terça-feira, com a classificação às semifinais da Libertadores após vencer o São Paulo por 3 a 0, o Palmeiras não vive um bom momento no Brasileirão. Com 32 pontos, cinco a menos que o líder Atlético Mineiro, o time não vence há três jogos e pode perder a vice-liderança para o Fortaleza caso tropece novamente.

"Agora é esquecer a Libertadores e focar no Campeonato Brasileiro porque precisamos somar pontos", destacou o atacante Dudu em entrevista à TV Palmeiras. "Esperamos fazer um grande jogo, vencer, respeitando a equipe do Cuiabá, mas o Palmeiras busca sempre a vitória, seja contra quem for. Vamos buscar mais três pontos no Campeonato Brasileiro", completou.

Fundamental na vitória sobre o São Paulo, inclusive marcando o segundo gol da partida, Dudu deve começar jogando na capital mato-grossense. Abel Ferreira não tem desfalques, mas ele não estará no banco de reservas, pois terá que cumprir suspensão, assim como João Martins, normalmente o primeiro substituto quando o treinador está suspenso. Assim, o comando palmeirense ficará nas mãos do auxiliar Vitor Castanheira.

O Palmeiras deve entrar em campo com Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan (Piquerez); Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.