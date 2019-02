Palmeiras enfrenta a Ferroviária atento à violência dos seus adversários

O Palmeiras enfrenta a Ferroviária, às 17h deste domingo, em Araraquara, com uma atenção extra além da própria dificuldade do compromisso pelo Campeonato Paulista. O clube está preocupado com a sequência de faltas violentas contra os seus jogadores. Tratou, inclusive, de enviar à Federação Paulista de Futebol (FPF) uma representação para cobrar mais rigor dos árbitros.

Um dos possíveis motivos é o estilo de jogo. Segundo estatísticas divulgadas pelo clube e fornecidas pela plataforma Footstats, o Palmeiras é a equipe que mais dribla neste Campeonato Paulista. Até o fim da sexta rodada, foram 51 lances desse tipo. O jogador líder no quesito é o atacante Dudu, autor de 15 fintas.

"Somos um time que dribla. Temos jogadores leves e velozes na frente. Isso é normal de jogo. Quem tem de tomar os cuidados necessários é a arbitragem, para proteger os nossos jogadores e também os das outras equipes que fazem a mesma coisa", afirmou Dudu.

Na última segunda-feira, contra o Bragantino, o Palmeiras reclamou bastante das jogadas duras dos adversários. O meia Gustavo Scarpa machucou o tornozelo esquerdo após sofrer falta e deve ficar parado por três semanas. O atacante Borja levou uma pancada no joelho direito, que ficou inchado e o tirou de um dos treinos desta semana.

Neste Campeonato Paulista, o Palmeiras fez outra reclamação contra a arbitragem. Na vitória sobre o Oeste, em Barueri, o zagueiro Edu Dracena levou um chute na barriga. A diretoria também enviou uma reclamação formal para a Federação, gesto considerado pelo clube como necessário para expressar o seu descontentamento.

O temor do Palmeiras é ter uma outra perda para as próximas semanas, assim como foi com Scarpa. O time está perto de iniciar a disputa da Copa Libertadores. A estreia está marcada para o dia 6 de março, diante do Junior Barranquilla, na Colômbia.

ESCALAÇÃO

O técnico Luiz Felipe Scolari treinou nos últimos dias com o meia Zé Rafael no time titular. O reforço deve ser testado em Araraquara para se revezar no papel de armador com Lucas Lima. No ataque, Carlos Eduardo pode ganhar uma nova chance.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X PALMEIRAS

FERROVIÁRIA: Tadeu; Diogo Mateus, Élton, Rayan e Julinho; Anderson Uchoa, Tony e Fellipe Mateus; Felipe Ferreira, Uilliam e Jorge Eduardo. Técnico: Vinícius Munhoz.

PALMEIRAS: Prass (Jailson); Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Zé Rafael); Carlos Eduardo, Dudu e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Juiz: Douglas Flores

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara

Horário: 17h

Na TV: Globo