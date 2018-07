Palmeiras esbanja confiança em estreia contra o Atlético-PR

O Palmeiras estreia neste sábado no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-PR, às 16h, no Allianz Parque, e a expectativa é de que o time seja mais equilibrado e entrosado do que nos últimos anos. O técnico Cuca tentou aproveitar as três semanas de treinamento e vai levar a campo uma equipe diferente.

Nesta semana, o Palmeiras viajou para Atibaia, onde Cuca comandou treinos coletivos e um jogo-treino para colocar em prática o que tinha em mente. A primeira impressão foi positiva. Sem mistérios, ele confirmou o time com três mudanças em relação ao time que enfrentou o Santos pela semifinal do Paulista. Além disso, há várias alterações táticas.

Gabriel, Robinho (que foi para o Cruzeiro) e Alecsandro deram lugar a Tchê Tchê, Cleiton Xavier e Barrios. O time estático dá lugar a uma equipe com mais movimentação, com Tchê Tchê, que estreia hoje, e Jean, trocando de posições como lateral-direito e volante.

Pelo lado esquerdo, Matheus Sales fica mais na marcação e dá liberdade para Egídio subir ao ataque. Gabriel Jesus deixa de entrar tanto na área e passa a se movimentar mais, caindo pelas pontas. Ele ficará mais na direita, mas pode trocar de lado com Róger Guedes.

A versatilidade e variação tática continuarão mesmo quando o treinador recorrer ao banco de reservas. Ele treinou os suplentes com Thiago Santos, Fabiano, Fabrício e Zé Roberto fazendo outras funções.

Na frente, embora Alecsandro estivesse jogando bem, vai para o banco e Lucas Barrios ganha uma nova oportunidade. “O Barrios é um jogador que não jogou bem neste ano comigo, mas vamos dar essa oportunidade para ele, que não vai sair tanto da área, assim como o Alecsandro”, explicou Cuca.

Outro que ganhou vaga no time titular é o meia Cleiton Xavier. Ele entrou bem nos últimos jogos, mostrou evolução física e será titular para suprir a falta de um meia criativo.

Corrigir as falhas. A defesa, embora seja a mesma dos últimos jogos, passou por um trabalho especial para ter maior atenção na bola parada e na saída de bola. A ordem é mais toques e menos chutões.

Outra novidade estará no banco de reservas. O atacante Luan, após um ano e quatro meses sendo emprestado para outros clubes, terá oportunidade. “Ele será importante ao longo do campeonato”, disse Cuca.

No Atlético-PR, o técnico Paulo Autuori não adiantou a escalação, mas é certo que o volante David, com dores na coxa, ficará de fora.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Jean, Matheus Sales, Cleiton Xavier, Gabriel Jesus e Róger Guedes; Barrios

Técnico: Cuca

ATLÉTICO-PR:

Técnico: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Jadson e Vinícius (Pablo); Ewandro, Nikão e Walter

Técnico: Paulo Autuori

JUIZ: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 16h