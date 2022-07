Palmeiras inicia segundo turno do Brasileirão contra um de seus dois únicos algozes

O Palmeiras inicia o segundo turno do Brasileirão interessado em repetir nesta segunda metade do campeonato a campanha que fez nas 19 primeiras rodadas. O líder do torneio abre a 20ª rodada diante do Ceará, neste sábado, às 16h30, fora de casa, na Arena Castelão.

O Palmeiras conquistou o título simbólico do primeiro turno e lidera o Brasileirão com 39 pontos, quatro de vantagem para vice-líder e arquirrival Corinthians. A equipe se apega ao melhor aproveitamento como visitante da competição (70,37%) para vencer em Fortaleza.

O time de Abel Ferreira é o único que ainda não perdeu fora de casa. São cinco vitórias e quatro empates em nove partidas. Na 12ª posição, com 24 pontos, o Ceará foi um dos dois rivais que venceu o Palmeiras no primeiro turno - o outro foi o Athletico-PR. O líder, portanto, não espera vida fácil no Castelão.

"Nosso objetivo é arrancar bem neste segundo turno. Será um jogo muito difícil fora de casa, mas estamos preparados para lutar e ganhar os três pontos", afirmou o lateral-esquerdo Piquerez.

Recuperado de dores musculares na coxa que o tiraram das últimas duas partidas, o uruguaio é a novidade para o duelo na capital cearense. "Estou feliz demais por estar de novo à disposição do time e do treinador e feliz também pelo Vanderlan, que ficou jogando enquanto eu estava machucado e fez ótimas partidas", disse o atleta, lembrando das boas exibições do seu substituto em sua ausência.

Rafael Navarro treinou normalmente durante a semana e também volta a ser relacionado por Abel. Rony, por outro lado, ainda está em transição física por conta de uma lesão na coxa esquerda e continua fora. O clube trabalha com a ideia de utilizar o atacante contra o Atlético-MG, quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores.

As baixas do Ceará são o volante Richard, suspenso, e o atacante Erick, lesionado.

CEARÁ X PALMEIRAS

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson, Lima e Vina; Mendoza e Cléber. Técnico: Marquinhos Santos.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Anderson Daronco (Fifa/RS).

Horário: 16h30.

Local: Arena Castelão.

TV: Premiere.