Palmeiras joga em Fortaleza para manter melhor campanha como visitante do Brasileirão 

Se na Libertadores o Palmeiras é soberano, com números impressionantes, incluindo o recorde histórico de nove vitórias consecutivas, no Brasileirão, o time de Abel Ferreira tem oscilado. A ordem neste domingo é ganhar do Fortaleza no Castelão, pela 16ª rodada, e recuperar os pontos perdidos em casa, na derrota para o Athletico-PR há oito dias.

O Palmeiras liderava o Brasileirão com certa folga, mas viu os rivais encostarem depois de empatar com o Avaí e perder para o Athletico-PR. Tem 29 pontos, decorrentes de oito vitórias, cinco empates e duas derrotas e precisa voltar a vencer no torneio para não dar brecha aos adversários. O Fortaleza é o lanterna, com 10 pontos.

Leia Também Abel Ferreira discursa para multidão na Bienal do Livro, filosofa e é ovacionado por palmeirenses

Embora tenha tropeçado em seus últimos compromisso pelo Brasileirão, o Palmeiras joga confiante na capital cearense porque é o visitante mais indigesto do certame nacional. Fora de casa, não perdeu nenhuma vez e conquistou 15 dos 21 pontos possíveis, com quatro triunfos e três empates. Os dois únicos reveses na competição aconteceram no Allianz Parque.

"A gente sabe que todos os adversários jogam o jogo da vida por estarem nos enfrentando. Temos de chegar a Fortaleza, fazer um grande jogo e buscar a vitória, pois nosso objetivo é nos mantermos na parte de cima da tabela", falou o atacante Breno Lopes.

Abel Ferreira, que viveu há três dias uma tarde de popstar na Bienal do Livro, avisou que sua equipe não é talhada para a Libertadores. É, segundo ele, competitiva em todos os torneios, incluindo o Brasileirão.

As baixas são os atacantes Gabriel Veron, fora devido a um corte no pé, e Rafael Navarro, com lesão muscular na coxa, além de Gabriel Menino, suspenso devido à expulsão na última partida.

O Fortaleza, além de lanterna, vive ainda os efeitos da eliminação da Libertadores. Na argentina, jogou mal, foi inerte e presa fácil para o Estudiantes. "Agora nossa mentalidade está em melhorar no Campeonato Brasileiro. A prioridade agora está em colocar o foco na partida de domingo. E a partir daí ser cada vez mais forte e todos juntos, trabalhar, para melhorar a situação", admitiu o técnico Juan Pablo Vojvoda.

FORTALEZA X PALMEIRAS

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Ceballos, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Hércules, José Welison, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Romero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Horário: 18h

Local: Castelão

TV: Premiere