Palmeiras encara o América-MG com o foco em Gabriel Jesus

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o América-MG, no Allianz Parque, às 21h30, com as atenções voltadas para Gabriel Jesus, jogador mais cobiçado do futebol brasileiro na atualidade. Hoje, pelo menos três grandes clubes da Europa estão atrás do jogador e o Barcelona deve até ter um diretor no estádio para assistir o garoto em ação diante dos mineiros.

O diretor de futebol do Barcelona, Raul Sanllehí, é esperado na arena para acompanhar de perto o atacante. Sanllehí está no Brasil com uma proposta de 19 milhões de euros (R$ 73 milhões) mais 5 milhões de euros (R$ 19,2 milhões) por aditivos, valores que o Palmeiras já avisou que não aceita negociar. Entretanto, o Barcelona pretende fazer uma nova investida no jogador e não pretende desistir tão fácil de contar com o jogador de 19 anos e revelado pelo Palmeiras.

Nos próximos dias, os rivais de Manchester também farão contato. O City vai oferecer 21,5 milhões de euros (R$ 82,7) enquanto o United aparece atrás com 19,5 milhões de euros (R$ 75 milhões). A multa de Gabriel Jesus é de 40 milhões de euros (R$ 153,9 milhões) e cinco equipes podem pagar apenas 24 milhões de euros (R$ 92,3 milhões) para levá-lo, casos de Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Manchester United.

Em meio a isso, o técnico Cuca pode poupar jogadores, embora queira se manter na liderança da tabela. Moisés, Cleiton Xavier e Dudu, desgastados, não tem presença assegurada por causa do desgaste de jogos. Zé Roberto e Fabrício disputam uma vaga no meio e até Vitinho, garoto de 19 anos, pode aparecer como surpresa. Na frente, Cristaldo e Rafael Marques brigam pela vaga de Dudu. Já no América-MG, o português Sérgio Vieira deve repetir a formação que derrotou o Coritiba na última rodada. O lateral Jonas, recuperado de contusão, deve ficar no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Fabrício (Zé Roberto); Róger Guedes, Gabriel Jesus e Cristaldo (Rafael Marques)

Técnico: Cuca

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Hélder, Artur, Adalberto e Danilo; Leandro Guerreiro, Juninho, Osman, Ernandes e Eduardo; Borges

Técnico: Sérgio Vieira

JUIZ: Péricles Bassols Pegado Cortes (PE)

LOCAL: Allianz Parque

HORÁRIO: 21h30