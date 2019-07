Palmeiras enfrenta o Ceará para completar um de invencibilidade no Brasileiro

Um jogo com possivelmente a formação reserva em campo e às vésperas da importante partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores pode dar ao Palmeiras uma marca histórica. Se não sofrer uma derrota neste sábado, às 19h, contra o Ceará, no Castelão, o time alviverde vai completar um ano inteiro sem perder pelo Campeonato Brasileiro.

A última vez em que o time jogou pela competição e não somou pontos foi em 25 de julho do ano passado, data a ser completada na próxima quinta-feira. No Maracanã, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Fluminense. Horas depois, a diretoria decidiu demitir o técnico Roger Machado e foi buscar Luiz Felipe Scolari, um dos responsáveis pela sequência invicta de 33 compromissos.

A possibilidade de atingir, caso não perca, a marca de 34 partidas de invencibilidade no Brasileiro deixa o clube mais perto dos recordes no quesito. A sequência do Palmeiras é a terceira maior da história, atrás somente de duas séries obtidas entre 1977 e 1978. O Santa Cruz permaneceu 35 partidas sem perder e o Botafogo, nos mesmos anos, ficou 42 jogos.

A chance de chegar à data de um ano sem derrota no Brasileiro não alterou a preparação do Palmeiras. O líder da competição deixou Porto Alegre, onde na quarta foi eliminado da Copa do Brasil, e foi direto para Fortaleza, onde fez treino fechado.

Apesar do recebimento caloroso por centenas de torcedores de madrugada no aeroporto e da presença maciça de palmeirenses do lado de fora do treino, o clube manteve a agenda. Não houve contato com o público.

Felipão vai escalar uma formação bastante modificada. O plano da comissão técnica é poupar os principais titulares para a partida da próxima terça-feira, na Argentina, contra o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores. O elenco, inclusive, sai de Fortaleza após a partida e vai diretamente para Mendoza.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X PALMEIRAS

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; William Oliveira, Fernando Sobral, Ricardinho, Thiago Galhardo; Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Raphael Veiga; Hyoran, Scarpa e Arthur Cabral. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Rodrigo Ferreira

Local: Castelão, em Fortaleza

Horário: 19h

Na TV: TNT