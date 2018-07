Palmeiras recebe o Cruzeiro na arena com a cabeça no Santos

Se fosse possível, o Palmeiras claramente abriria mão de entrar em campo neste sábado contra o Cruzeiro, às 19h30, no Allianz Parque. Com chances remotas de brigar por uma vaga no G-4, o técnico Marcelo Oliveira deixa de lado o Brasileiro e só pensa na decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Santos.

Por isso, o treinador vai escalar um time praticamente reserva. Os titulares serão apenas o goleiro Fernando Prass e o volante Arouca, que só vai sair jogando porque está voltando de contusão e precisa adquirir ritmo de jogo.

"Por sua tradição e grandeza, o Palmeiras não pode abandonar uma competição, mas chega um momento em que temos de medir a situação e agora ficou mais distante (o G-4). Vamos colocar em campo um time forte, mas também pensando na quarta-feira, por isso temos de fazer mudanças", explicou o treinador.

Embora o time seja bem diferente daquele que vai atuar na quarta-feira, a preocupação de Marcelo é a mesma. Ontem, ele comandou um treino tático onde exigiu bastante atenção na marcação e toques rápidos da equipe.

Os principais titulares ficarão no banco hoje. As exceções são Robinho, Jackson e Alecsandro, suspensos, e Zé Roberto e Matheus Sales, preservados.

A torcida também parece não estar muito preocupada com a partida. Tanto que, até a noite de ontem, haviam sido vendidos apenas 16 mil ingressos. O menor público da arena foi no jogo com o ASA, quando 17.212 torcedores pagaram para ver o jogo. Vale lembrar que na última vez que o Palmeiras atuou com um time reserva, venceu o Avaí por 3 a 1.

Já o Cruzeiro, diferentemente do Palmeiras, vai com o que tem de melhor. Mano Menezes confirmou que Arrascaeta, que volta da seleção uruguaia, joga.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Leandro Almeida e Egídio; Thiago Santos, Arouca, Kelvin, Allione e Mouche; Cristaldo

Técnico: Marcelo Oliveira

CRUZEIRO

Fábio, Ceará, Manoel, Bruno Rodrigo e Fabrício; Henrique, Willians, Ariel Cabral e Marcos Vinícius; Arrascaeta e Willian

Técnico: Mano Menezes

ÁRBITRO: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo

HORA: 19h30