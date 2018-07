Palmeiras enfrenta o Cruzeiro em prova de fogo para Gareca

Ricardo Gareca terá hoje a missão de mostrar que a primeira impressão não é a que fica. A derrota para o Santos, em sua estreia no comando do Palmeiras, decepcionou muitos torcedores e ele sabe que com mais um tropeço no Campeonato Brasileiro já vão começar os questionamentos sobre seu trabalho. Para seu azar, o adversário deste domingo, no Pacaembu, às 16h, será o líder do campeonato - e atual campeão -, o Cruzeiro.

A expectativa não só do treinador, como da diretoria e dos jogadores palmeirenses, é que o time consiga apresentar uma melhora em comparação com o que foi visto no clássico. E tendo a vantagem de jogar naquela que é a sua casa enquanto a Allianz Parque não fica pronta. “Temos de aproveitar que estamos jogando em nossos domínios para dar a volta por cima”, disse o atacante Henrique, uma das novidades da equipe.

Um dos principais problemas do Palmeiras contra o Santos, e que o argentino promete resolver logo, foi a baixa produção do ataque. O time alviverde mostrou boa organização defensiva na maior parte do tempo, mas teve dificuldades enormes para criar chances de gol.

O treinador está preocupado com a falta de jogadores de meio de campo criativos e, por isso, deve promover mudanças táticas. Paralelamente, espera pela chegada de pelo menos um reforço para o setor. O Palmeiras está há quatro jogos sem fazer gols, algo que não acontecia desde 2000, quando o time era comandado por Marco Aurélio. Para não piorar ainda mais essa marca já embaraçosa, a promessa é que o time terá contra o Cruzeiro mais vontade e força para ir ao ataque.

Além de Henrique, outro atacante que vai tentar fazer a torcida palmeirense voltar a sorrir é Pablo Mouche. O argentino, que chegou ao clube por indicação do treinador, vai fazer a sua estreia hoje, mas deverá começar a partida no banco de reservas - ele certamente vai entrar no decorrer do jogo.

MUDANÇAS TÁTICAS

Sem ter muito tempo para treinar entre uma rodada e outra, Gareca vai apostar na conversa para mexer no time. As suspensões de Marcelo Oliveira e Wesley complicaram a vida do treinador, já que ele perdeu suas duas opções para segundo volante. O jeito vai ser manter Josimar e dar chance para Mendieta.

O paraguaio terá de se desdobrar para ajudar na marcação e também dividir com Bruno César a tarefa de criar as jogadas de ataque. Os dois travam uma disputa para ser o sucessor de Valdivia, que foi para os Emirados Árabes. Quem tem retorno garantido é o zagueiro Lúcio.

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS - Fábio; Wendel, Tobio, Lúcio e William Matheus; Renato, Josimar, Mendieta e Bruno César; Diogo e Henrique. Técnico: Ricardo Gareca.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Manoel, Léo e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Éverton Ribeiro e Ricardo Goulart; Marquinhos e Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 16h

Transmissão: Pay-per-view