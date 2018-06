Palmeiras enfrenta o Grêmio por afirmação e retomada no Brasileirão

O Palmeiras tem hoje mais um desafio da difícil sequência de jogos antes da parada no calendário do futebol nacional para a Copa do Mundo. Depois de vencer o São Paulo por 3 a 1 e acalmar os ânimos internos e externos, o time de Roger Machado enfrenta o Grêmio fora para tentar afastar a crise de vez e dar fim às oscilações recentes.

+ Moisés projeta jogo de qualidade e pede defesa do Palmeiras atenta no Sul

Uma sequência de bons resultados é crucial para os alviverdes neste momento em que dez posições na tabela do Nacional estão separadas por apenas três pontos. Com 14 em 7.º, o Palmeiras tem seis a menos que o líder Flamengo.

Depois do duelo em Porto Alegre, o time tem uma longa viagem para Fortaleza, para enfrentar o Ceará, no Castelão, no fim de semana, e termina a primeira parte do Brasileirão na próxima quarta-feira, em casa, diante do o Flamengo.

Hoje, no Sul, o desafio do Palmeiras será propor o jogo diante de um adversário com bom potencial ofensivo. “Se dermos espaço, eles têm jogadores que podem fazer a diferença”, analisou Moisés, que deve ser mantido como titular no meio de campo. No clássico com o São Paulo, ele foi a opção de Roger para o lugar do questionado Lucas Lima, agora reserva, e agradou.

“Temos de ter atenção maior na defesa para ter um resultado importante fora de casa”, alertou Moisés. “Não é nossa característica jogar atrás, em busca de uma bola. Não é essa a nossa forma de atuar. Não será assim. Mas a gente sabe que tem de marcar um pouco melhor a equipe do Grêmio.”

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Palmeiras

Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Bressan, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Lima, Luan e Everton; André. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras: Jailson, M. Rocha, E. Dracena, Thiago Martins e Victor Luis; F. Melo, Bruno Henrique e Moisés; Hyoran, Willian e Dudu. Técnico: Roger Machado.

Juiz: Rafael Traci (PR).

Local: Arena do Grêmio