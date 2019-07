Palmeiras enfrenta o Inter com três jogadores 'pendurados' na Copa do Brasil

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Palmeiras, tem uma preocupação extra nesta quarta-feira para o jogo do time contra o Inter, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além de tentar confirmar a classificação para a semifinal, o treinador espera não perder algum jogador suspenso para a semifinal. Três titulares da equipe estão pendurados com dois cartões amarelos.

O trio que está sob risco de ser suspenso tem o volante Felipe Melo, o meia Zé Rafael e o atacante Deyverson. Jogadores importantes para o técnico, eles esperam não ter problemas disciplinares na partida. O Palmeiras precisa apenas de um empate para se classificar, pois venceu a partida de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, gol de Zé Rafael.

Os jogadores pendurados devem ser titulares na partida desta quarta. Felipão deve escalar a força máxima após no sábado, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, ter dado descanso a alguns atletas mais descansados. A mesma postura deve se repetir no próximo fim de semana, pois o Palmeiras estará mais dedicado à preparação para as oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Godoy Cruz.

O Palmeiras perdeu somente duas vezes nesta temporada e confia no retrospecto para não deixar escapar a classificação diante do Inter. O time de Felipão perdeu no Campeonato Paulista para o Corinthians, por 1 a 0, e na Libertadores, sofreu a derrota pelo mesmo placar para o San Lorenzo. Caso perca para o Inter por um gol de diferença, a equipe vai definir a classificação nos pênaltis.