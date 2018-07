Palmeiras enfrenta o Ituano com Aranha e Valdivia como atrações

Como ficar entre segundo, terceiro ou quarto colocado na classificação geral não deve fazer muita diferença ao Palmeiras, já que a Federação Paulista deverá definira data das partidas das quartas de final independente das posições, o Alviverde vai a campo para encarar o Ituano nesta quarta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 22h, com o objetivo de manter a boa atuação da última rodada e dar ritmo de jogo para os reservas. As atrações ficam para Valdivia e a estreia do goleiro Aranha.

Valdivia será titular da equipe pela primeira vez no ano, após estrear na temporada no último sábado, contra o Mogi Mirim. A última vez que o chileno começou o jogo entre os 11 iniciais foi no dia 7 de dezembro do ano passado, diante do Atlético-PR, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Já Aranha assume a meta graças a suspensão do goleiro Fernando Prass. O ex-santista está treinando com o grupo desde fevereiro, mas ainda não teve oportunidade de atuar. Ele chegou ao clube por indicação do técnico Oswaldo de Oliveira e do preparador de goleiros, Omar Rodriguez, que trabalharam com ele no Santos.

Em relação ao time, no total serão oito alterações em comparação a equipe que derrotou o Mogi Mirim na última rodada. Os únicos que continuam na equipe são Victor Luis, Gabriel e Rafael Marques. A quantidade de desfalque é tão grande, que o técnico Oswaldo de Oliveira terá apenas seis reservas no banco de reservas.

Os desfalques são: Fernando Prass, Vitor Hugo, Arouca e Dudu, todos suspensos pelo terceiro cartão amarelo; Zé Roberto e Tobio, fazem recondicionamento físico; Alan Patrick, se recupera de uma pancada na coxa esquerda; Gabriel Jesus, que está com seleção brasileira Sub-20; e Allione, Amaral e João Paulo que se recuperam de lesão.

Já o Ituano, que não conseguiu se classificar para as quartas de final, espera se despedir do campeonato de forma honrosa. O técnico Tarcísio Pugliese não poderá contar com o volante Walfrido, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A vaga será de Jonatan Lima.

FICHA TÉCNICA

ITUANO: Fábio; Dick, Leonardo Luiz, Naylhor e Peri; Leonardo, Jonathan Lima, Clayson e Cristian; Claudinho e Ronaldo.

Técnico: Tarcísio Pugliese

PALMEIRAS: Aranha; João Pedro, Nathan, Jackson e Victor Luis; Gabriel, Renato, Valdivia, Maikon Leite, Rafael Marques; Leandro Pereira

Técnico: Oswaldo de Oliveira

JUIZ: Antônio Rogério Batista do Prado

LOCAL: Novelli Júnior, em Itu

HORÁRIO: 22h