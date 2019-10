Palmeiras enfrenta o lanterna Avaí de olho no título e com mudanças

A dez pontos do líder Flamengo, o Palmeiras ainda pensa no título do Campeonato Brasileiro. Após a rodada passada, jogadores e o técnico Mano Menezes admitiram a dificuldade de tirar a diferença em 11 partidas, mas não jogaram a toalha. Neste domingo, a equipe alviverde visita o Avaí, às 18h, na Ressacada, para manter vivo o sonho pelo título.

O Palmeiras terá mudanças na escalação. Marcos Rocha tem um edema na coxa direita, enquanto Willian sentiu uma antiga fibrose. Eles serão preservados para evitar possíveis lesões. Na lateral-direita, Jean foi confirmado como titular. No ataque, Carlos Eduardo deve ganhar uma vaga na equipe.

A ideia de Mano Menezes é que o time evolua no sistema ofensivo. “Quero que a equipe aproveite esse bom posicionamento para construir com mais qualidade um jogo ofensivo. É uma transformação no jeito de jogar. A equipe era ofensiva no seu jeito, fazia gols, e agora queremos isso na nova maneira de jogar, com mais posse de bola e segurança”, disse o treinador.

Carlos Eduardo foi utilizado apenas duas vezes por Mano Menezes, ambas saindo do banco de reservas. O último jogo dele como titular foi no dia 22 de maio, quando o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa pelas oitavas da Copa do Brasil.

Mano explicou que pretende “ter um atacante de velocidade pelo lado esquerdo para manter a ideia de jogo”. Já no meio de campo, Lucas Lima deve voltar a ter uma chance como titular que o time tenha “um armador que sirva aos atacantes de velocidade e faça lançamentos”.

Enquanto o Palmeiras ainda pensa no título, o Avaí sonha em escapar do rebaixamento. O time catarinense é o lanterna do campeonato e tem 99% de chance de cair, de acordo com os matemáticos. “Temos que acreditar. Senão, não adianta treinar e nem jogar sem ter algo para crer. Se não conseguirmos, não será por falta de luta”, afirmou o zagueiro Betão.

Para o jogo deste domingo, o técnico Evando Camillato deve volar a escalar o lateral-direito Léo e o lateral-esquerdo Igor Fernandes, recuperados de lesão. Outra dúvida é no meio de campo, onde Luan Pereira e João Paulo disputam uma vaga.

AVAÍ X PALMEIRAS

Avaí: Vladimir; Léo, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Wesley, Matheus Barbosa e Richard Franco; Luan Pereira, Vinícius Araújo, Lourenço. Técnico: Evando Camillato.

Palmeiras: Weverton; Jean, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Carlos Eduardo e Deyverson. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Local: Ressacada.

Horário: 18h.

Na TV: Pay-per-view.