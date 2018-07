Palmeiras enfrenta o Linense focado no técnico e no clássico

Três dias antes de enfrentar o Corinthians no clássico pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Linense, neste domingo, às 17h, em Araraquara, preocupado com o próximo rival. O objetivo esta tarde vai além de testar o time: é de também dar mais confiança ao trabalho do técnico Eduardo Baptista.

As vaias durante o jogo com o São Bernardo, na quinta-feira, no Allianz Parque, fizeram o elenco sair em defesa do treinador, alvo de alguns torcedores por críticas e comparações com o antecessor, Cuca. "O Eduardo tem o nosso apoio. Esperamos que a gente possa ganhar as partidas e diminua a cobrança em cima dele", disse o meia Michel Bastos.

O Palmeiras vai buscar a primeira vitória do ano fora de casa com um time parecido ao usado na rodada anterior. Como o treinador criticou a falta de movimentação no setor ofensivo, pode apostar, como mudanças na escalação, em jogadores que entraram no segundo tempo contra o São Bernardo.

Uma das possíveis alterações é tornar Michel Bastos titular na vaga de Guerra, poupado da partida, assim como o zagueiro Edu Dracena. "Esse jogo contra o Linense é importante para se preparar para o clássico, que é sempre importante vencer", disse. A equipe deve ter na defesa o retorno do zagueiro Mina. O defensor não joga desde o ano passado.

FICHA TÉCNICA

LINENSE X PALMEIRAS

LINENSE: Edson Kolln; Bruno Moura, Bruno Costa, Rodrigo Lobão e Thiago Carleto; Caíque, Tássio, Zé Antônio e Thiago Humberto; Tatá e Thiago Santos. Técnico: Guilherme Alves.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Michel Bastos, Moisés e Dudu; Willian. Técnico: Eduardo Baptista.

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Fonte Luminosa, em Araraquara

Horário: 17h

Na TV: Globo