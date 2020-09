Palmeiras enfrenta o Sport pela 1ª vitória no Allianz Parque no Brasileirão 2020

Em alta depois de vencer o Corinthians, o Palmeiras quer resolver hoje, diante do Sport, um incômodo e persistente problema no Campeonato Brasileiro. A equipe ainda não venceu dentro do Allianz Parque pela competição deste ano e vai em busca deste objetivo, a partir das 19h45, para manter a fase, garantir a terceira vitória seguida e viajar com mais tranquilidade para a retomada da Copa Libertadores na semana que vem.

O Palmeiras só não está em posição melhor no Brasileirão porque não conseguiu tirar proveito da própria arena. Foram dois empates por 1 a 1, contra Goiás e Internacional. A única vitória do time como mandante na competição ocorreu diante do Santos, em partida disputada no Morumbi porque o Allianz estava cedido para a realização de um evento.

Único invicto no Nacional ainda, o Palmeiras recebe o Sport em situação positiva. A vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena e o triunfo anterior de virada diante do Red Bull Bragantino aliviaram a pressão sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo. O time soma 16 pontos em oito jogos. Por isso, deve poupar alguns jogadores mais desgastados. Com a Libertadores, o rodízio vai começar.

“Vamos ver agora o que o departamento de ciência vai oferecer para nós sobre a recuperação de cada atleta e vamos analisar quem vai jogar de agora em diante”, disse Luxemburgo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS:Weverton; Mayke, Luan, Vitor Hugo e Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique e Ramires; Rony, Willian e Wesley. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SPORT:Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano; Ronaldo, Ricardinho, João Igor e Gómez; Barcia e Élton. Técnico: Jair Ventura.

JUIZ: Diego Lopez (BA).

LOCAL: Allianz Parque.

HORÁRIO: 19:45.