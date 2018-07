Palmeiras enfrenta o Vasco em busca da 2.ª vitória

Antônio Carlos está fazendo o possível para tentar dar um padrão ao Palmeiras. Não consegue e por um simples motivo: não tem elenco para isso. A cada entrevista do treinador, uma nova reclamação. E ele já se conformou em contar com reforços apenas após a Copa do Mundo.

O treinador, porém, não se diz contente com a situação, mas sabe que não tem armas para buscar dias melhores por enquanto. No seu pouco tempo de Palmeiras, acostumou-se também às broncas da torcida. Perdeu Diego Souza justamente por uma confusão vinda das arquibancadas. O meia já não vinha atuando bem e Lincoln se firmou como perfeito substituto. Ganhou espaços e durante a semana sofreu uma lesão na coxa direita. Está fora do jogo de hoje e pode desfalcar o time também no próximo sábado contra o Grêmio, no Palestra Itália. "Ele é um jogador diferenciado e temos de achar alguém que faça a função dele", disse Antônio Carlos.

No clube, porém, não há ninguém com as mesmas características de Lincoln e Marcos Assunção deve assumir a vaga. Não há também ninguém para substituir Robert, outro que alterna altos e baixos e tem sido constantemente vaiado por torcedores.

O setor ofensivo tem realmente dado dor de cabeça ao técnico. Nas últimas partidas, ele conseguiu arrumar os erros da defesa, mas o que ocorre na frente vem irritando muita gente no clube - na última sexta-feira, aliás, o dono da Traffic, J. Hawilla, falou sobre os problemas do time no ataque.