Palmeiras enfrenta Paraná e faz as contas para ser campeão na próxima rodada

O torcedor palmeirense que fazia contas e esperava que a equipe conquistasse o título brasileiro já neste domingo, contra o Paraná, às 17h, em Londrina, terá de esperar pelo menos mais uma rodada. Restando quatro jogos para o fim do campeonato, o Palmeiras tem cinco pontos de vantagem (70 a 65) para o segundo colocado Internacional, que venceu o América-MG na quinta-feira e, assim, impediu que o time pudesse ser campeão neste domingo.

Se o Palmeiras vencer o Paraná e o Inter perder para o Botafogo, a distância chegará a oito pontos, mas com nove em disputa ainda poderia ser tirada pelo clube gaúcho. O Flamengo, terceiro colocado, soma 63 pontos e matematicamente também pode ficar com o título.

Em caso de combinação favorável de resultados neste domingo, o Palmeiras pode garantir a taça diante da sua torcida na quarta-feira, quando recebe o América-MG no Allianz Parque. Os jogadores, no entanto, evitam fazer contas e projeções.

"Teoricamente, segundo falavam, as últimas cinco partidas seriam mais tranquilas, mas não serão. A gente faz o jogo ficar fácil ou difícil. Não tem esse clima de festa”, disse o volante Thiago Santos, que disputa com Felipe Melo uma vaga no meio-campo na partida deste domingo.

O principal destaque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é a regularidade da equipe, por isso a torcida confia que o título não demorará a chegar. O time está invicto há 19 rodadas e igualou o recorde do Corinthians do ano passado.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem apenas um desfalque: o zagueiro Luan cumprirá suspensão por causa do acúmulo de três cartões amarelos. Edu Dracena pode formar dupla de zaga com Antônio Carlos. Outra opção é Gustavo Gómez.

O atacante Deyverson cumpriu suspensão contra o Fluminense, quarta-feira, e está à disposição para pegar o Paraná. Borja, no entanto, deve ser mantido no ataque.

PARANÁ

Thiago Rodrigues; Júnior (Wesley Dias), Renê Santos, Jesiel e Igor; Leandro Vilela, Torito González e Alesson; Juninho, Raphael Alemão (Keslley) e Rafael Grampola. Técnico: Dado Cavalcanti.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Gustavo Gómez), Edu Dracena e Victor Luis; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja (Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

Local: Estádio do Café, em Londrina.

Horário: 17h.

Na TV: Globo e pay-per-view.