Palmeiras enfrenta Vasco com a ambição de ser campeão do turno

O atual campeão brasileiro, o Palmeiras, estreia no returno da competição neste domingo, às 16h, contra o Vasco, em Volta Redonda, com uma ambição clara. O técnico Cuca cobra do time o título simbólico do segundo turno, meta estabelecida para incentivar o elenco e assegurar a conquista do objetivo que resta em 2017, a vaga na Copa Libertadores.

Após terminar em quarto lugar na primeira metade do torneio, o Palmeiras quer melhorar o rendimento agora. "Temos que pensar no segundo turno, em jogar para ser o campeão do segundo turno. Se você for campeão do segundo turno, você está entre os quatro. Ninguém vai ter feito mais pontos que você, então o caminho é esse", disse o técnico Cuca. O clube admite estar longe da perspectiva de título.

A eliminação do Palmeiras nesta semana nas oitavas de final da Copa Libertadores aumentou o foco pelo Brasileiro, a única competição em disputa no momento. A ordem é ficar entre os quatro primeiros, para conseguir vaga direta na fase de grupos da competição sul-americana, sem precisar de etapas preliminares. Cuca prometeu que conseguirá a classificação.

"Por tudo o que foi falado em termos de ser campeão e pelo investimento que fez, o quarto lugar nosso é horrível. Isso atrapalhou, pesa para todo mundo. As equipes que vieram contra o Palmeiras sem esse peso se deram melhor", justificou Cuca ao lamentar as eliminações em outros torneios.

O recomeço do Palmeiras na temporada, para superar a frustração pela queda precoce na Libertadores, será com um time modificado. O jogo com o Barcelona, na quarta-feira, terminou com as lesões do goleiro Jailson, do zagueiro Mina e do atacante Dudu. Fora o trio, já estão fora há mais tempo o lateral Mayke e o atacante Willian, mais o meia Moisés, que será poupado.

Cuca afirmou que pretende fazer do segundo turno um laboratório já para planejar o elenco do próximo ano, tarefa que por ter saído ao fim do título brasileiro do ano passado, não pode desempenhar no começo no começo de 2017. "Pensamos em fazer um grande jogo no domingo. Temos um objetivo que é fazer um ótimo segundo turno. Dentro dele, as coisas já vão se definindo para o ano que vem", explicou.

No Vasco, a principal novidade é a volta de Luis Fabiano. O atacante ficou fora por sete partidas, com um problema no quadril, e retorna para ajudar a resolver os problemas ofensivos. O clube carioca passou as últimas três rodadas sem marcar gols.

FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

VASCO: Martín Silva, Gilberto, Breno, Rafael Marques e Ramon; Jean, Bruno Paulista, Paulo Vitor, Mateus Vital, Paulinho e Luis Fabiano. Técnico: Milton Mendes.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Luan, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Keno, Róger Guedes e Deyverson. Técnico: Cuca.

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda

Horário: 16h

Transmissão: TV Globo