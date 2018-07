Palmeiras enfrentará Oeste em Presidente Prudente

SÃO PAULO - O Palmeiras decidiu fazer uma viagem mais longa para enfrentar o Oeste, pela Série B. Após mandar seus jogos em Itu, a 102 km de São Paulo, o time jogará em Presidente Prudente, a 550 km da capital paulista. A partida será disputada no Estádio Municipal Eduardo José Farah, no dia 6 de julho, pela sétima rodada.

No duelo contra o Oeste, o Palmeiras vai jogar o quarto e último jogo fora de São Paulo em cumprimento da pena aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no fim do ano passado. A perda de quatro mandos de campo se deveu a uma confusão envolvendo torcedores e policiais no jogo contra o Botafogo, em Araraquara, em 2012.

Os três primeiros jogos do Palmeiras fora de casa nesta Série B foram disputados no Estádio Novelli Júnior. A diretoria, contudo, decidiu mudar a sede da próxima partida por causa do fracasso de público em Itu.