Palmeiras entra com pedido de efeito suspensivo para Dudu

O Palmeiras entrou nesta terça-feira com um pedido de efeito suspensivo para liberar o atacante Dudu ainda essa semana, para que ele tenha condições de atuar no domingo, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. A expectativa é que até sexta-feira o clube tenha a liberação e o atleta volte a ficar livre para atuar.

Dudu foi suspenso por 180 dias por ter dado um empurrão no árbitro Guilherme Ceretta, na decisão do Campeonato Paulista. Ele estava atuando sob efeito suspensivo, mas na segunda-feira o recurso foi julgado e a pena mantida. Assim, ele é obrigado a cumprir a decisão do TJD até que um novo efeito suspensivo aconteça.

A última chance do Palmeiras em conseguir diminuir a pena é mandar o caso para o pleno do STJD. A ideia dos advogados do clube é conseguir desqualificar a atitude do atleta de agressão para ato hostil, o que transformaria a punição em suspensão no Campeonato Paulista apenas.

Caso não possa atuar, o atacante abre espaço para Kelvin, Gabriel Jesus ou até Lucas Barrios, o que faria com que o treinador Marcelo Oliveira mexesse no esquema tático da equipe.