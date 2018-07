Palmeiras entra em acordo com o Atlético-PR e fica perto de anunciar Weverton

O goleiro Weverton deve ser anunciado em breve como reforço do Palmeiras. O último entrave para se isso se concretizar acabou nesta quinta-feira, com o acordo entre o clube alviverde e o Atlético-PR sobre a liberação do jogador. Resolvido o problema, o atleta deve viajar para São Paulo nesta sexta-feira já para fazer exames médicos e assinar por cinco temporadas.

+ Boa relação com empresários vira trunfo do Palmeiras por Scarpa

As conversas entre Palmeiras e Atlético-PR demoraram porque não havia um acordo sobre como compensar o time rubro-negro pela liberação de Weverton. O goleiro tem contrato até maio, porém como o clube paulista quer contar com ele em janeiro, recebeu a exigência de oferecer uma contrapartida. O Atlético-PR pediu o meia Raphael Veiga, mas não foi atendido. Será pago, então, R$ 2 milhões pelo reforço.

Esse valor chegou a ser cogitado em R$ 3 milhões, porém na negociação o Palmeiras conseguiu reduzir o montante. O goleiro de 31 anos chegará para disputar posição com Fernando Prass, de 39, e Jailson, de 36. Uma das opções do time para a posição, Vinicius Silvestre, de 23 anos, deve ser emprestado para ganhar experiência.

Weverton foi campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio e atenderá um plano antigo da diretoria de rejuvenescer a posição de goleiro. Prass e Jailson, além de mais velhos, têm vínculo com o Palmeiras somente até o fim de 2018.