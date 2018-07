Palmeiras entrou 'com sono' no 2º tempo, diz Valdivia O Palmeiras perdeu sua primeira partida na temporada neste domingo, e justamente em um clássico diante do Corinthians, por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Depois de um bom primeiro tempo, no qual terminou vencendo por 1 a 0, a equipe vacilou no início da etapa final e levou dois gols antes dos dez minutos. Para o meia Valdivia, os jogadores entraram em campo "com sono" na segunda metade do jogo.