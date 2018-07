Palmeiras envia à Conmebol imagens com atos racistas

O Palmeiras enviou aos responsáveis da Conmebol imagens nas quais um torcedor do Nacional aparece fazendo atos racistas contra o atacante Gabriel Jesus durante partida quinta-feira, no Uruguai, pela Libertadores. A cena causou indignação entre jogadores e dirigentes do clube. Ainda durante o jogo, vencido pelo Nacional por 1 a 0, membros da diretoria do Palmeiras foram até o delegado da Conmebol a fim de entregar a imagem em que o torcedor imita um 'macaco' em direção ao atacante. Gabriel Jesus chegou a reclamar com o árbitro Carlos Vera.

O ato do torcedor chegou a incomodar até uruguaios que estavam no mesmo setor do estádio. Na imagem, flagrada pelo canal FOX Sports, é possível ver outro torcedor puxando o infrator para que ele sentasse e parasse com as injúrias racistas. Atendendo a um pedido da diretoria do Palmeiras, Jesus não deve comentar sobre o assunto. O time volta ao Brasil em voo marcado para desembarcar às 16h30. Entretanto, existe a possibilidade de o Palmeiras se manifestar através de nota oficial para repudiar o ato e pedir punição ao clube uruguaio.

Torcedor do Nacional imitando um macaco na frente do jogador Gabriel Jesus do Palmeiras. Lamentável! pic.twitter.com/y0kHuJsLfQ — Champions Managers (@ManagerChampion) 18 de março de 2016

A Conmebol, assim como a diretoria do Nacional, ainda não se manifestou sobre o caso. Ao final da partida, o técnico Cuca e o volante Gabriel defenderam o companheiro e pediram punição ao adversário.