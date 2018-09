Palmeiras envia Deyverson e Felipe Melo para audiência na Conmebol

O Palmeiras enviou nesta segunda-feira pela manhã o atacante Deyverson e o volante Felipe Melo para Assunção, no Paraguai. Os dois se juntam a advogados na clube para irem à sede da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para serem julgados pela expulsão no dia 30 de agosto, na derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.

O intuito do clube é que com a presença dos jogadores, seja possível amenizar possíveis punições. Felipe Melo ganhou o cartão vermelho ainda aos três minutos de partida, após dividida violenta com Victor Cáceres. Já Deyverson, foi expulso no fim, por provocar os adversários e incitar a torcida. A derrota por 1 a 0 levou o Palmeiras às quartas de final da torneio.

Aliás, na quinta-feira a equipe começa a decidir vaga contra o Colo-Colo, no Chile, sem a presença dos dois atletas. Ambos terão de cumprir suspensão automática e são desfalques para o compromisso em Santiago. A preocupação do departamento jurídico é evitar que o Tribunal Disciplinar da entidade determine uma punição dura para os dois jogadores.

O caso mais complicado é o de Felipe Melo. O volante é considerado reincidente, pois no ano passado chegou a ser punido pela briga com jogadores do Peñarol. Na ocasião a suspensão foi por seis partidas, posteriormente reduzida para três, além do pagamento de uma multa.