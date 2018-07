Palmeiras envia DVD com erros de arbitragem para a CBF

Irritada com os erros de arbitragem nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Palmeiras pretende enviar para a CBF um DVD com os principais erros dos árbitros e seus assistentes. A última reclamação ocorreu no jogo com o Coritiba, quarta-feira, quando os palmeirenses reclamam de impedimento no lance que resultou no gol marcado pelo atacante Leandro.

“O Palmeiras, desde o primeiro jogo, quando sente qualquer situação, faz o correto, que é pegar o DVD e mandar para a CBF. Não tem que ficar falando. O erro está aí e vocês (jornalistas) podem falar. Se voltar lá atrás, tem Ponte Preta, São Paulo... Vamos levando e tentando passar por essa dificuldade. Vai ser mais uma, mas vamos novamente mandar DVD e cobrar por uma providência”, disse o diretor de futebol, Alexandre Mattos, em entrevista à Rádio Globo.

Pelas contas do Palmeiras, no jogo contra a Ponte Preta, pela segunda rodada, o auxiliar anuluou um gol legal de Gabriel Jesus. Na quarta rodada, contra o São Paulo, a jogada do gol do rival começou em uma falta sobre Dudu. Diante do Grêmio, o primeiro gol marcado por Giuliano teve origem em uma jogada de impedimento do ataque gremista. Contra o Flamengo, o árbitro não marcou um pênalti após Léo Duarte tocar a mão na bola dentro da área. E diante do Coritiba, Evandro, impedido, deu assistência para o gol de Leandro.

O Palmeiras volta a campo neste sábado, para enfrentar o Santa Cruz, no Allianz Parque. Em relação ao time, Cuca não poderá contar com Thiago Martins, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Edu Dracena é o mais cotado para assumir a vaga ao lado de Vitor Hugo.