Palmeiras esbanja alternativas na hora de balançar as redes

SÃO PAULO - O Palmeiras passou toda a temporada de 2011 carregando a pecha de ser um time "de uma jogada só". Se não fossem as bolas paradas de Marcos Assunção - em chutes diretos ou cruzamentos - era difícil balançar a rede. Quando o volante não jogava, era um problemão. Mas este ano a situação mudou, e os gols têm saído de várias maneiras. Não por acaso, o time divide com o São Paulo a condição de melhor ataque do Campeonato Paulista com 32 gols marcados em 14 rodadas. E carrega uma invencibilidade de 21 partidas.

Assunção continua marcando de falta e cruzando com precisão, mas a velocidade, as tabelas e o bom rendimento dos reforços que chegaram deram mais armas à equipe.

"Estamos trabalhando bastante para conseguir uma maior variação de jogadas. Os resultados estão vindo rapidamente, e hoje podemos surpreender os adversários de várias formas", afirmou Juninho. O lateral-esquerdo é um dos exemplos da transformação da equipe, porque fez três gols em jogadas em que se projetou com velocidade para receber a bola e finalizar.

Um gol como o que Barcos marcou em Maceió contra o Coruripe também mostra a evolução do time. Henrique começou a jogada partindo em velocidade com a bola, tocou para Daniel Carvalho e o meia contribuiu com um passe de primeira entre os zagueiros que deixou o argentino livre na frente do goleiro.

A facilidade para sair em contragolpes também rende frutos. O gol de Maikon Leite e o primeiro de Barcos contra o Botafogo em Ribeirão Preto são bons exemplos disso.

E até para bater faltas o time ganhou opções. Daniel Carvalho marcou contra o São Paulo e colocou a bola na cabeça de Ricardo Bueno contra o Botafogo. Em Lins, Maikon Leite cobrou falta da intermediária seguindo a receita de Marcos Assunção (que estava suspenso) e se deu bem, porque a bola resvalou na cabeça de um adversário e foi para a rede.

Os 34 gols do Palmeiras no ano (32 no Paulista, um no amistoso contra o Ajax e um diante do Coruripe pela Copa do Brasil) foram marcados por onze jogadores: Artur, Leandro Amaro, Juninho, Marcos Assunção, Daniel Carvalho, Pedro Carmona, Maikon Leite, Patrik, Barcos, Fernandão e Ricardo Bueno.

E um que Valdivia comemorou foi dado como contra de Marquinhos, do Botafogo.