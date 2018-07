Palmeiras escala quatro atacantes, mas garante preocupação defensiva

A escalação do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira contra o Flamengo, no Pacaembu, impressiona pelo número de atacantes. Entre os titulares, estão quatro jogadores da posição, contra nenhum meia de origem. Apesar disso, o time garantiu que não vai se descuidar das vocações defensivas para a partida, válida pelo Brasileirão.

O técnico Dorival Junior relacionou 23 jogadores para enfrentar o Flamengo. Desse grupo, os quatro atacantes listados serão titulares e os sete meias convocados serão reservas. "O técnico não está abusando e nem sendo ofensivo demais. Ele acertou também a defesa, que vai dar o respaldo para quem estiver no ataque", explicou o lateral-esquerdo Victor Luís.

O treinador disse na última semana, após a vitória sobre o Criciúma, que o time não terá vergonha de jogar um futebol defensivo para atingir os resultados que precisa. Será o quarto jogo sob o comando de Dorival, que não tem escalado meias de origem entre os titulares. Novamente o time vai a campo no 4-2-3-1, com o trio de armação formado por atacantes encarregados de inverterem as posições e chegarem até a linha de fundo. Os meias Valdivia e Allione se recuperaram de lesões musculares e ficam como opção para o banco de reservas.

O antecessor de Dorival, o argentino Ricardo Gareca recebeu críticas justamente por escalar equipes muito ofensivas. O zagueiro Lúcio reclamou da falta de cobertura para a defesa depois da derrota por 1 a 0 para o Inter, no Pacaembu. A partida foi a última de Gareca no comando do Palmeiras.

Contra o Flamengo, Dorival vai promover a estreia do lateral-direito João Pedro, de 17 anos. O jogador ganha pela primeira vez a chance de atuar pela equipe profissional do Palmeiras e atuar ao lado de um ídolo de infância. "Eu era fã do Lúcio. Assistia-o pela televisão e nunca imaginei que atuaria ao lado dele de uma forma tão rápida", comentou.