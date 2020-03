Palmeiras escala sete reservas e testa novo centroavante contra a Ferroviária

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras, vai escalar um time bastante modificado para o jogo deste sábado, às 17h, pelo Campeonato Paulista, contra a Ferroviária. Em vez de nomes como Dudu e Felipe Melo, a equipe entra em campo no Allianz Parque com sete reservas e aposta na estreia do atacante Luan Silva enquanto preserva os principais jogadores para o compromisso seguinte pela Copa Libertadores.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Paulista

Do time considerado titular, somente o goleiro Weverton, o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Gómez e o atacante Rony vão entrar em campo. Quem não poderá atuar é Felipe Melo, que cumpre suspensão. Já os demais, ganham descanso para na terça-feira poderem enfrentar no Allianz Parque o Guaraní, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A grande novidade é a presença no time do atacante Luan Silva. Aos 21 anos, o jogador veio do Vitória em março do ano passado e precisou enfrentar uma longa recuperação após duas cirurgias no joelho direito. O Palmeiras passou a ter interesse nele após o atleta marcar um gol pelo time rubro-negro em confronto pelo Campeonato Brasileiro de 2018.

O treinador observou Luan Silva nas atividades no início do ano e gostou do desempenho dele. Por isso, decidiu promover a estreia dele. Não por acaso, o atacante ganhou a camisa 9 na inscrição do elenco na Copa Libertadores e pode ter até mesmo o contrato renovado. O vínculo por empréstimo com o Vitória vai inicialmente até o fim de maio.

"Fico feliz por ele (Luan Silva). Passou por cirurgias, a recuperação foi lenta, mas ele está saudável. Apesar de ter feito gol contra a gente em 2018, eu não o conhecia tanto. Hoje posso dizer que ele tem muita qualidade e tem tudo pra marcar o nome na história do Palmeiras", elogiou o zagueiro Luan, outra novidade no time para o jogo com a Ferroviária.

O defensor vive neste início de ano a situação de ter perdido espaço para um jogador que foi improvisado na sua função. O volante Felipe Melo virou zagueiro ao lado de Gustavo Gómez e fez Luan, assim como outros jogadores da posição, a se tornarem reservas.

"O professor (Vanderlei Luxemburgo) achou melhor assim e não tem problema. A disputa está aberta, na lealdade e vai jogar quem estiver melhor. Quando ele jogar, vou estar torcedor por ele e acho que a recíproca é verdadeira", explicou o zagueiro.

Apesar de não escalar uma formação titular, o Palmeiras terá em campo jogadores que já tiveram destaque no time. O meia Lucas Lima ganha nova chance, assim como o lateral-esquerdo Diogo Barbosa retorna à posição após ser preterido pelo recém-contratado Matías Viña.

Outro destaque é a presença de Weverton. O goleiro enfrentou a morte da mãe, Josefa Pereira, nesta semana, viajou para Rio Branco (AC)para acompanhar o funeral e voltou motivado para prestar homenagens. "Vou continuar fazendo o que minha mãe mais amava ver eu fazer, que era estar dentro de campo", disse.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima; Gabriel Veron, Rony e Luan Silva. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FERROVIÁRIA: Saulo; Lucas Mendes, Max, Carlão e Bruno Recife; Mazinho, Karl e Patrick; Henan, Claudinho e Hygor. Técnico: Sérgio Soares.

Juiz: Douglas Flores

Local: Vila Belmiro

Horário: 17h

Na TV: Pay-per-view