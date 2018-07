Palmeiras escala titulares diante do Paysandu para não perder o embalo

SÃO PAULO - A ordem no Palmeiras é não se dar descanso mesmo quando tudo está bem com o líder da Série B. Por isso, neste sábado, contra o Paysandu, no Pacaembu, o time vai com a força máxima para que às vésperas da estreia na Copa do Brasil não perca o embalo da sequência de dez jogos sem derrota.

A equipe tem uma dúvida na escalação. O atacante Leandro saiu nesta sexta-feira do treino com dores lombares e, caso não tenha condições de atuar, será substituído por Serginho. No restante, os titulares são os mesmos que venceram o Joinville por 1 a 0.

“Vamos manter a equipe sem mudanças para entrar forte e com tranquilidade na estreia na Copa do Brasil quarta-feira. Nosso planejamento está dando certo e vamos dar continuidade. Não podemos perder nosso embalo de jeito nenhum”, explicou Gilson Kleina. A escalação só foi definida em uma reunião entre ele e o médico Rubens Sampaio para certificar a ausência de atletas com desgaste excessivo e com risco de lesões pelo acúmulo de jogos.

O destaque para neste sábado é a volta de Alan Kardec. Após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo, o artilheiro do Palmeiras na Série B com quatro gols e seis jogos está confirmado. Mendieta vai continuar na função de articulador – Valdivia está com um edema na coxa direita.

Após ter vencido as quatro últimas partidas pela diferença de um gol, o jogo deste sábado aparenta ser mais fácil. O Paysandu está na zona de rebaixamento para a Série C (18.º), jamais ganhou do Palmeiras em São Paulo e perdeu os sete jogos que fez como visitante nesta Série B. Curiosamente, no último encontro entre os times, o técnico da equipe paraense era Gilson Kleina no jogo disputado em 2005 no Palestra Itália.

Esse aparente favoritismo foi tema de uma conversa reservada do treinador com o elenco nesta sexta-feira. Por cerca de meia hora eles estiveram reunidos antes de ir para o campo e começar o treino. Os jogadores ouviram a cobrança de manter a seriedade e o respeito ao adversário.

“Não podemos avaliar o time pela tabela de classificação, mas sim pelas suas atuações recentes. E o Paysandu tem jogado muito bem”, explicou. Kleina destacou o elenco experiente da equipe paraense e disse estar preparado para um jogo parecido com o que foi diante do ABC, quando o adversário atuou na defesa com a proposta de neutralizar a saída de bola palmeirense.

PALMEIRAS X PAYSANDU

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Mendieta; Leandro (Serginho) e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

PAYSANDU - Zé Carlos; Yago Pikachu, Diego Bispo, Fábio Sanches e Pablo; Vanderson, Ricardo Capanema, Eduardo Ramos e Djalma; Iarley e Marcelo Nicácio. Técnico: Arturzinho

Árbitro - Gilberto Castro Júnior (PR); Horário - 16h20; TV - Pay-per-view; Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)