Palmeiras escala três atacantes para iniciar defesa de título da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Depois de quase quatro meses, o Palmeiras volta a enfrentar um time da Série A. Contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 19h30, no Pacaembu, a equipe estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil com a ansiedade de saber qual o seu real potencial e determinado a ir para cima do adversário com um trio de ataque.

O líder com folga da Série B e há 11jogos invicto vê no confronto um teste de afirmação da qualidade do time diante de um adversário com retrospecto também muito positivo. A equipe paranaense não perde desde que o técnico Vágner Mancini assumiu o cargo, há dez jogos.

“Nós do Palmeiras temos o interesse e a ansiedade de mostrar o nosso trabalho para todos os que duvidam da nossa capacidade. O Atlético-PR vem muito bem na Série A e isso nos motiva a tentar ganhar”, disse o volante Márcio Araújo. O último encontro com outro clube da elite foi pela semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos.

Márcio Araújo ressaltou nesta segunda-feira que o Palmeiras, por estar na Série B, entra na Copa do Brasil como “azarão”. Mas a aparente postura modesta do atual campeão do torneio contrasta com a formação ousada que vai a campo. No último treino antes da partida, Gilson Kleina tirou o volante Charles e escalou atacante Ananias, que vai formar o trio ofensivo com Leandro e Alan Kardec.

O treinador surpreendeu ao mudar o esquema tático utilizado nas últimas partidas, o 4-4-2, para o 4-3-3. Após o último jogo do time, a vitória sobre o Paysandu, Kleina tinha cogitado alterar apenas a formação do meio-campo, ao tirar um dos três volantes para escalar mais um meia de criação. Porém, apostou em mais um homem de frente para tentar construir no Pacaembu uma vantagem confortável para o jogo de volta, na semana que vem, em Curitiba.

No treino coletivo, Kleina insistiu na repetição das cobranças de escanteio e também na saída de bola. Com três atacantes, os laterais pouco avançaram. Pela esquerda, Ananias e Wesley devem armar as principais jogadas e, na direita, Leandro terá a aproximação de Mendieta, novamente substituto de Valdivia, machucado.

Na defesa, o zagueiro Vilson está recuperado de lesão na coxa direita e treinou normalmente ao lado de Henrique. O setor tem preocupado Gilson Kleina, pois como mandante o Palmeiras levou gols em quatro dos últimos cinco jogos. Evitar a incômoda tendência vai ser fundamental para buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. No regulamento do torneio os gols marcados como visitante servem como critério de desempate.

“O fato de ter três atacantes não significa que nosso time vai ficar exposto. Todos, desde o ataque, têm de se aplicar bastante na marcação”, pediu o volante Márcio Araújo.

A torcida também parece ansiosa para ver o reencontro com um clube da primeira divisão. Até a tarde desta segunda-feira dois setores de arquibancada estavam com ingressos esgotados e, ao todo, 15 mil entradas já haviam sido vendidas. A previsão é de que o estádio esteja cheio.

PALMEIRAS x ATLÉTICO-PR

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Wesley e Mendieta; Leandro, Ananias e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Léo, Manoel, Luiz Alberto e Pedro Botelho; João Paulo, Zezinho, Everton e Paulo Baier; Marcelo e Éderson. Técnico: Vágner Mancini.

Árbitro - Andre Luiz de Freitas Castro (GO); Horário - 19h30; TV - Fox Sports; Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)