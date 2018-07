Palmeiras escolhe Londrina para cumprir punição

SÃO PAULO - O Palmeiras definiu nesta segunda-feira que o Estádio do Café, em Londrina, será a casa da equipe por duas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda de dois mandos de campo, o clube escolheu a cidade paranaense para atuar diante do Figueirense, no próximo dia 8, e do Guaratinguetá, três dias depois.

A punição aconteceu por conta de uma briga entre torcedores de duas organizadas do Palmeiras no duelo contra o próprio Guaratinguetá pelo primeiro turno da Série B, no dia 27 de julho, no interior paulista. Após receber apenas uma multa no primeiro julgamento, o clube acabou perdendo os mandos após o recurso da Procuradoria ser julgado na última quinta.

Com isso, a equipe precisava encontrar alguma casa que fosse pelo menos 100 quilômetros distante da capital paulista. Com a proximidade das partidas, pela 28.ª e 29.ª rodadas da Série B, o técnico Gilson Kleina havia pedido para que ambas fossem realizadas no mesmo estádio. Assim, o Palmeiras deve permanecer em Londrina no intervalo entre os dois confrontos.