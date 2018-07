Palmeiras espera casa cheia para volta do Brasileirão

Dono da melhor média de público do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá novamente o apoio da sua torcida para manter a liderança do Nacional.

Para o jogo de amanhã, contra o Coritiba, às 16h, no Allianz Parque, cerca de 30 mil ingressos já foram vendidos pela internet. Não há mais bilhetes à disposição da torcida para dois setores do estádio: entradas para o Gol Sul e Central Leste. Punido pelo STJD, o Palmeiras não pode vender bilhetes para o setor Gol Norte, local onde as torcidas organizadas costumam ficar.

Para esta partida, o técnico Cuca contará com o retorno do atacante Gabriel Jesus e do zagueiro Vitor Hugo, que cumpriram suspensão automática na vitória do time sobre o Corinthians, sábado – eles deverão começar o confronto entre os titulares.

No meio de semana, Cuca deu um descanso para a maioria dos titulares na viagem a João Pessoa, na Paraíba. Apenas Zé Roberto e Gabriel entraram em campo na derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil.