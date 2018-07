Palmeiras espera contar com Barcos contra o Bahia, nesta quarta-feira

Dono do segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro (com 28, dois a mais que o Sport), o Palmeiras aposta tudo na volta de Barcos, artilheiro da equipe no nacional com nove gols, mas que não atuou nas duas últimas partidas, por estar com a seleção argentina que disputa as Eliminatórias.

O Palmeiras monta um esquema especial para que o jogador consiga estar presente na partida contra o Bahia, amanhã. Nesta terça-feira, a Argentina joga contra o Chile, em Santiago, às 21h05. Se tudo correr como a diretoria alviverde espera, Barcos participa de uma parte da partida, viaja para o Brasil e chega à tarde em Salvador. Dorme, descansa um pouco e vai para o jogo.

"Já temos tudo alinhavado, depende da parte física, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ele não vai gostar muito, mas tomara que ele não jogue pela Argentina", disse o gerente de futebol, César Sampaio, que embora admita "secar" o atacante, diz que vai torcer por ele. "Pode jogar uns 20 minutos, aí a gente libera. A malha aérea do Chile é maior, mais opções de voo, é até mais fácil. Amanhã estarei na telinha acompanhando", completou.