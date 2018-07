Palmeiras espera contar com Júlio Baptista e Riquelme em 2013

SÃO PAULO - O Palmeiras parece realmente disposto a acertar uma contratação de peso nos próximos dias e já tem os nomes prioritários: Riquelme e Júlio Baptista. O clube enviou uma proposta oficial ao meia argentino por email e aguarda resposta. E para contar com o ex-são-paulino, o clube estuda até mesmo a possibilidade de envolver o chileno Valdivia na transação.

Sobre Riquelme, a diretoria enviou para o irmão do jogador uma proposta com um valor salarial e mais benefícios, dentre outras premiações - que podem fazer a diferença no momento dele optar ou não pelo Palmeiras. O Boca Juniors ainda se mantém no páreo na tentativa de manter o atleta no elenco, já que Carlos Bianchi está próximo de ser anunciado como treinador da equipe e ele é muito amigo do jogador argentino e já deu indícios de que gostaria de contar com ele.

Riquelme estava no Boca Juniors, mas alegando não ter mais condições físicas para atuar, suspendeu seu vínculo. Pouco tempo depois, disse que pensava na possibilidade de atuar no Brasil.

Em relação a Júlio Baptista, o meia teve uma temporada muito ruim, com sucessivas lesões, e pouco ajudou o Málaga. Entretanto, o time espanhol manifestou recentemente interesse em contar com Valdivia. Como o chileno já não goza de tanto prestígio assim no clube alviverde, ele seria envolvido em uma troca com o meia. "É uma ideia que estamos estudando e existe chance de acontecer. Essa semana podemos ter novidades", disse um dirigente, que pediu para não ser identificado.

O elenco palmeirense se reapresenta no dia 3 de janeiro e até o momento o clube acertou a contratação de apenas dois jogadores: o goleiro Fernando Prass, do Vasco, e o lateral-direito Ayrton, que será apresentado apenas no ano que vem, pois até o próximo dia 31 ainda tem contrato com o Coritiba. O técnico Gilson Kleina espera, além de mais dois zagueiros, por um lateral-esquerdo, um meia e um atacante velocista que jogue pelas pontas.