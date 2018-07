Palmeiras espera fechar com Marcelo Oliveira até o fim da semana

Após a demissão de Oswaldo de Oliveira, o Palmeiras corre para conseguir acertar o quanto antes com Marcelo Oliveira. A diretoria alviverde já enviou uma proposta para o treinador e está confiante em conseguir fechar com ele até o fim da semana. Mesmo que o objetivo seja concretizado, a tendência é que Alberto Valentim seja o treinador na partida contra o Fluminense, domingo, no Allianz Parque.

Antes mesmo do anúncio oficial da queda de Oswaldo o Palmeiras já tinha enviado uma proposta para Marcelo Oliveira. O clube não quer pagar mais do que R$ 350 mil fixos de salário para ele, que recebia mais de R$ 500 mil no Cruzeiro. Em entrevista ao Estado, Marcelo Oliveira disse que sua ideia era descansar, mas pode repensar a decisão caso receba uma boa proposta.

“No primeiro momento, eu queria descansar, mas futebol é dinâmico. De repente, uma proposta interessante, que me aguce o desafio, me faz mudar de ideia. O ano está começando e tem um longo tempo para evoluir o trabalho. É isso que penso neste momento", disse o ex-treinador do Cruzeiro.

O Palmeiras só negocia com Marcelo Oliveira – fez uma sondagem a Cuca há algumas semanas. Não existem outros nomes cotados no clube, porque é grande a confiança em fechar com o ex-técnico do Cruzeiro, com quem Alexandre Mattos foi bicampeão brasileiro.