Palmeiras espera por Gabriel Jesus e Barrios diante da Ponte Preta

O elenco do Palmeiras realizou nesta terça-feira o último treinamento antes da partida contra a Ponte Preta, quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque. O técnico Marcelo Oliveira comandou um treinamento de bola parada e mostrou que a tendência é levar a campo a mesma formação treinada no domingo e na segunda-feira. A dúvida é apenas sobre a participação dos selecionáveis Gabriel Jesus, João Pedro e Lucas Barrios.

Gabriel Jesus se reapresentou na tarde desta terça-feira, após participar de dois amistosos pela seleção brasileira olímpica - contra República Dominicana e Haiti - junto com o lateral-direito João Pedro. Ambos ficaram na academia e serão reavaliados nesta quarta-feira para saberem se têm condições de ir para o jogo. A tendência é que fiquem no banco de reservas.

Quanto a Barrios, ele deve participar do jogo das Eliminatórias entre Paraguai e Argentina na noite desta terça-feira e a chance de conseguir estar em campo diante da Ponte Preta é ainda menor. Entretanto, ele deve se apresentar na manhã desta quarta-feira ao técnico Marcelo Oliveira.

Caso Gabriel Jesus seja titular, a tendência é que Zé Roberto vá para a lateral esquerda e João Paulo deixe o time. Nesta terça-feira, os jogadores participaram de um treinamento de bola parada e depois fizeram um rachão, onde a única ausência dos titulares foi Zé Roberto, que acabou sendo poupado, mas não preocupa para a partida.

Robinho, Cleiton Xavier e Fellype Gabriel mais uma vez não participaram do treinamento e estão fora da partida contra a Ponte Preta. Assim como Egídio e Jackson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O time para quarta-feira deve ser: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e João Paulo; Thiago Santos, Andrei Girotto, Zé Roberto, Dudu e Rafael Marques; Alecsandro.